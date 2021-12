NOXXON Pharma N : A suivre aujourd'hui

Noxxon a annoncé mercredi soir l’extension de l'accord avec Atlas Special Opportunities (ASO) portant sur la mise à disposition additionnel d'un maximum de 17 millions d'euros en titres apparentés aux actions et l’émission de 2 419 obligations convertibles (dont 44 obligations convertibles émises en lien avec les frais de transaction) pour une valeur nominale totale de 2,419 millions d'euros.



" Cette augmentation de capital renforce encore la visibilité financière de Noxxon et nous permet de nous concentrer sur l'atteinte de nos objectifs opérationnels clés, notamment la finalisation de l'étude de phase 1/2 GLORIA sur NOX-A12 en cours dans le cancer du cerveau, l'avancement des bras d'expansion GLORIA évaluant d'autres associations et le lancement de deux nouvelles études : une étude de phase 2/3 majeure dans le glioblastome et une étude de phase 2 dans le cancer du pancréas ", a expliqué Bryan Jennings, le Directeur Financier de Noxxon.



" Par ailleurs, l'extension de ce financement permet une capacité de financement suffisante pour poursuivre nos opérations pendant presque toute l'année 2022, conformément au business plan actuel ", a-t-il ajouté.