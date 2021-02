NOXXON Pharma N : renforce son conseil consultatif scientifique pour le cancer du pancréas et y nomme des experts en oncologie de renommée mondiale

La formation et la composition du SAB reflètent la stratégie de développement clinique de NOXXON. La Société entend en effet lancer cette année un essai clinique de phase II portant sur deux bras de patients dans le cancer du pancréas en Europe et aux États-Unis. Cette étude évaluera le NOX-A12 en association avec un anticorps anti-PD1 selon deux schémas de chimiothérapie de référence différents dans le cancer du pancréas en traitement de deuxième ligne.

C'est un véritable honneur pour NOXXON d'accueillir ces chercheurs européens et américains de renom au sein de son Conseil Scientifique Consultatif. Leur expertise clinique de longue date, leurs connaissances scientifiques de pointe et leur forte expérience du développement de nouveaux médicaments pour le traitement cette pathologie dévastatrice constitueront un atout majeur pour notre activité. Nous nous réjouissons à l'idée de notre collaboration avec ces chercheurs et sommes impatients d'appliquer leur expertise au développement du pipeline clinique de NOXXON. La qualité et la renommée de ce groupe de scientifiques est un témoignage supplémentaire du potentiel de notre approche dans le cancer du pancréas, »

Dr. Elena Gabriela Chiorean, M.D. :

Professeure de Médecine à l'Ecole de Médecine de l'Université de Washington à Seattle, Washington, Etats-Unis

Etats-Unis Professeure au sein de la Division sur la Recherche clinique du Centre de Recherche sur le Cancer Fred Hutchinson de Seattle, Washington, Etats-Unis

Etats-Unis Directrice du Programme d'Oncologie Gastro-intestinale de l'Université de Washington et de la Seattle Cancer Care Alliance

Gastro-intestinale de l'Université de Washington et de la Directrice de la Recherche Clinique en Oncologie Gastro-intestinale du Centre de Recherche sur le Cancer Fred Hutchinson et de l'Ecole de Médecine de l'Université de Washington

En tant que Professeure de Médecine à l'Ecole de Médecine de l'Université de Washington, Professeure au Centre de Recherche sur le Cancer Fred Hutchinson et Médecin traitant à la Seattle Cancer Care Alliance, le Dr. Gabriela Chiorean s'efforce d'améliorer les soins aux patients souffrant de cancer du pancréas et d'autres cancers gastro-intestinaux. Elle dirige des essais cliniques de phase précoce et de phase II et III évaluant des nouvelles thérapies pour ces cancers, essentiellement des nouvelles chimiothérapies, des immunothérapies et des médicaments ciblés. Le Dr. Chiorean cherche également

identifier les biomarqueurs du cancer, tels que des molécules dans le sang, qui pourraient être développées sous la forme de tests peu invasifs pour la détection précoce des cancers ou des pré- cancers. Le Dr. Chiorean travaille en parallèle avec des groupes de cliniciens et de chercheurs à la mise en œuvre d'essais cliniques de pointe pour les patients atteints d'un cancer du pancréas. Elle préside notamment le Sous-Comité sur le Cancer du Pancréas du SWOG Cancer Research Network et l'Equipe de Recherche sur le Cancer du Pancréas et occupe la fonction de Vice-Présidente du Groupe de Travail sur le Cancer du Pancréas de l'Institut National du Cancer américain.

Dr. Eileen M. O'Reilly, M.D. :

Chaire de Winthrop Rockefeller en Oncologie Médicale

Responsable de la section Cancers Hépatopancréaticobiliaires et Neuroendocriniens

Co-directrice des initiatives médicales du Centre David M. Rubenstein pour le Cancer du Pancréas de New-York,Etats-Unis

des initiatives médicales du Centre David M. Rubenstein pour le Cancer du Pancréas de New-York,Etats-Unis Médecin membre du Memorial Sloan Kettering Cancer Center de New-York aux Etats-Unis

New-York aux Etats-Unis Professeure de médecine au Weill Cornell Medical College de New-York aux Etats-Unis

Le Dr. O'Reilly est un oncologue médical dont les recherches et les activités cliniques sont axées sur le traitement des cancers hépatobiliaires et du pancréas. Ses programmes de recherche comprennent l'intégration des thérapies moléculaires et génétiques dans le traitement du cancer du pancréas, le développement de thérapies adjuvantes et néoadjuvantes et l'identification de biomarqueurs facilitant la sélection d'une thérapie. Le Dr. O'Reilly est l'investigatrice principale de plusieurs essais cliniques de phase I, II et III menés dans le cancer du pancréas et est l'auteure et la co-auteure de plus de 300 articles, éditoriaux et chapitres de livres.

Prof. & Dr. Thomas T. W. Seufferlein :

Professeur de gastroentérologie à l'université d'Ulm, Allemagne

Vice-Doyen à la Recherche de la faculté de médecine de l'université d'Ulm, Allemagne

à la Recherche de la faculté de médecine de l'université d'Ulm, Allemagne Président du Comité pour la Prévention du Cancer de l'Aide allemande contre le cancer

Président de la Société allemande du cancer ( Deutschen Krebsgesellschaft , DKG)

, DKG) Porte-parole de l'Aide allemande contre le cancer et de l'Association des Sociétés Médicales Scientifiques en Allemagne (AWMF)

de l'Aide allemande contre le cancer et de l'Association des Sociétés Médicales Scientifiques en Allemagne (AWMF) Rédacteur en chef du Journal Allemand de Gastroentérologie

Secrétaire général de la Société Européenne d'Oncologie Digestive (ESDO)

Le Professeur Seufferlein est un spécialiste de l'oncologie gastro-intestinale (GI) et des bases moléculaires des cancers GI, et plus spécifiquement du cancer du pancréas, où il a œuvré à l'utilisation

en clinique de traitements pionniers. Par ailleurs il a été pendant plusieurs années un membre actif des groupes de travail et de direction de la DKG ainsi que le porte-parole de la Commission de Certification des Centres d'Oncologie Viscérale de la DKG. Ses intérêts en matière de recherche clinique et fondamentale comprennent la signalisation spécifique des compartiments dans le cancer, la régulation du transport des protéines cellulaires, l'interaction tumeur-hôte et l'organisation du cytosquelette et des biomarqueurs des cellules tumorales. Le professeur Seufferlein a participé à l'élaboration des directives nationales allemandes et des directives de la Société Européenne d'Oncologie Médicale (ESMO) pour