Noxxon Pharma : accord de collaboration clinique avec Merck

Noxxon Pharma annonce la signature et le lancement d'un deuxième accord de collaboration clinique avec Merck dans le cadre de son prochain essai clinique de phase 2.



Il s'agira d'évaluer la sécurité et l'efficacité de son produit phare, le NOX-A12, en association avec le Keytruda (pembrolizumab) et deux régimes de chimiothérapie différents comme traitement de deuxième ligne des patients atteints d'un cancer pancréatique métastatique à microsatellites stables.



