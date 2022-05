Noxxon Pharma : données en cancer du cerveau prévues à l'ASCO

Noxxon Pharma indique que les données principales de l'étude d'escalade de dose phase 1/2 GLORIA évaluant NOX-A12 dans le cancer du cerveau seront présentées à la réunion annuelle 2022 de l'ASCO (American Society of Clinical Oncology) qui se tiendra le 5 juin.



Plus précisément, l'abstract souligne que 40% des patients ont obtenu une réponse partielle (réduction de la taille de la tumeur de plus de 50%), contre 22% annoncés en mars, et que chez trois patients sur 10, une ou plusieurs lésions non ciblées ont complètement disparu.



La combinaison de la radiothérapie avec NOX-A12 a été sûre et bien tolérée, sans toxicité limitant la dose et sans décès lié au traitement. Seuls 4% des effets indésirables de grade 2 et plus ont été considérés comme uniquement liés au NOX-A12.



