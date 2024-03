NPC Resources Berhad est une société holding d'investissement basée en Malaisie. Les filiales de la société sont impliquées dans la détention d'investissements, la fourniture de services de gestion, l'exploitation de plantations de palmiers à huile et de moulins à huile de palme, le commerce de régimes de fruits frais (FFB), la fourniture de services de transport, la location de propriétés et l'exploitation d'auberges. La société exerce ses activités dans quatre secteurs : Plantation et broyage, Pêche, Hôtellerie et Entreprise. Les segments Plantation et Meunerie sont impliqués dans la culture et la vente de produits à base de palmier à huile. Le secteur de la pêche s'occupe de l'élevage de poissons, de l'écloserie et de la vente de poissons. Le segment Hôtelier est impliqué dans les opérations hôtelières. Le segment Corporate s'occupe des services de l'entreprise, des fonctions de trésorerie et d'achat et des investissements commerciaux. Les filiales de la société comprennent Agrisa Trading Sdn. Bhd, Berkat Setia Sdn. Bhd, Ballerina Sdn. Bhd, Dat Soon Trading Sendirian Berhad, Growth Enterprise Sendirian Berhad et d'autres.

