AM Resources annonce la clôture d'une première tranche de 869 500 $ d'un placement privé maximum de 2 M$

MONTRÉAL, 06 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- AM Resources Corporation (« AM » ou la « Société ») (TSXV: AMR) (Francfort: 76A) est heureuse d'annoncer qu'elle a procédé à la clôture d’une première tranche de 869 500 $ (la « Première tranche ») d’un placement privé sans l'entremise d'un courtier d'un maximum de 2 000 000 $ (le « Placement »), consistant en l’émission de 17 390 000 unités (les « Unités ») au prix de 0,05 $ par Unité. Chaque Unité est composée d'une action ordinaire de la Société et d'un bon de souscription. Chaque bon de souscription permet au détenteur d'acquérir une action ordinaire de la Société au prix de 0,075 $ pour une période de 24 mois suivant la clôture du Placement.

Dans le cadre de cette Première tranche, la Société a versé à certains démarcheurs, qui n'ont aucun lien de dépendance avec la Société, des commissions d'intermédiation pour un total de 18 000 $ en espèces et a émis 36 000 bons de souscription, chaque bon de souscription permettant au détenteur d'acquérir une action ordinaire de la Société au prix de 0,075 $ sur une période de 24 mois suivant la clôture.

Le produit du Placement sera utilisé principalement aux fins du fonds de roulement. Tous les titres émis dans le cadre du présent placement sont assujettis à une période de détention de quatre mois et un jour, se terminant le 7 août 2022, conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des titres aux États-Unis. Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la United States Securities Act of 1933, telle que modifiée (la « U.S. Securities Act »), ou de toute autre loi étatique sur les valeurs mobilières et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à une personne américaine (telle que définie dans le Règlement S de la U.S. Securities Act) ou pour son compte ou à son profit, à moins d'être enregistrés en vertu de la U.S. Securities Act et des lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables ou qu'une dispense d'enregistrement soit disponible.

À propos d’AM Resources

AM Resources Corporation (TSXV : AMR) est une société d'exploration minière ayant des intérêts dans des projets de charbon et de bitume naturel en Colombie. AM mise sur l'excellent potentiel minéral et le climat favorable de la Colombie pour poursuivre ses activités dans ce pays.

Énoncés prospectifs

Pour plus d’informations:

David Grondin

AM Resources Corporation

Président et chef de la direction

1-514-360-0576

www.am-resources.com