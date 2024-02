NR21: Communiqué sur les résultats de l'exercice 2023

NR21

NR 21 Société en commandite par actions au capital de 1 475 420 € Siège social : 87, rue de Richelieu - 75002 PARIS 389.065.152 – RCS PARIS LEI n° 969500CGTBE91NX76Q18 Euronext Paris - ISIN FR0014001PV6 Communiqué de presse Paris, le 28 février 2024 à 18h45 Résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2023 Activité de la Société en 2023 NR 21 est une société en commandite par actions, cotée sur le marché règlementé d’Euronext à Paris (la « Société »). Elle est contrôlée depuis le 1er août 2019 par Altarea, société mère du groupe Altarea, présent sur les trois principaux marchés de l’immobilier (Commerce, Logement et Immobilier d’entreprise) en tant que développeur et investisseur, lui permettant notamment d’être leader des grands projets mixtes de renouvellement urbain en France. Au cours de l’exercice écoulé, NR 21 n’a eu aucune activité. Elle ne détient aucune filiale, ni participation, et n’emploie aucun salarié. Aucun évènement significatif la concernant n’est survenu depuis le 1er janvier 2023. Le Conseil de surveillance de la Société a examiné, lors de sa réunion du 27 février 2024, les projets de comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023, lesquels ont ensuite été arrêtés par la Gérance. Ils ont fait l’objet d’un audit par le Commissaire aux comptes, dont le rapport est en cours d’émission. Chiffres clés de l’exercice 2023 La Société n’ayant aucune activité, n’a réalisé aucun chiffre d’affaires au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2023, comme au cours de l’exercice précédent. Son résultat d’exploitation s’élève à (107 688) euros contre (107 762) euros pour l’exercice précédent. Son résultat financier est de 299 649 euros (contre 15 551 euros pour l’exercice précédent) et son résultat exceptionnel est nul comme pour l’exercice précédent. Son résultat net comptable fait ainsi ressortir une bénéfice de 191 961 euros contre une perte de (92 211) euros pour l’exercice précédent. Au 31 décembre 2023, le total du bilan de la Société s'élevait à 5 747 909 euros, contre 5 534 589 euros à la clôture de l’exercice précédent. Les capitaux propres s’élèvent à 5 714 022 euros au 31 décembre 2023, contre 5 521 061 au 31 décembre 2022. Le montant des dettes de la Société au 31 décembre 2023 s’établit à 33 887 euros (contre 13 528 au 31 décembre 2022), pour un montant d’actif circulant ressortant à 5 747 909 euros (5 534 589 euros au 31 décembre 2022). Perspectives Altarea a acquis le contrôle exclusif de la Société dans l’objectif de disposer d’un nouveau véhicule coté pouvant s’inscrire dans le prolongement des activités immobilières du groupe Altarea et susceptible de devenir le réceptacle d’investissements immobiliers, à réaliser essentiellement en France, ou d’activités en relation avec le secteur immobilier. A PROPOS DE LA SOCIETE - FR0014001PV6 - NR21 NR21 est une société en commandite par actions, cotée sur le marché règlementé d’Euronext à Paris. Elle est contrôlée depuis le 1er août 2019 par Altarea, société mère du groupe Altarea, présent sur les trois principaux marchés de l’immobilier (Commerce, Logement et Immobilier d’entreprise) en tant que développeur et investisseur, lui permettant notamment d’être leader des grands projets mixtes de renouvellement urbain en France. NR21 n’a aucune activité, ne détient aucune filiale, ni participation et n’emploie aucun salarié. CONTACTS Service Relation Investisseurs Altarea investisseurs@altarea.com www.nr21.eu / www.altarea.com Fichier PDF dépôt réglementaire



