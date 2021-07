NR21: Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2021

NR21

NR 21 Société en commandite par actions au capital de 1 475 420 ? Siège social : 87, rue de Richelieu - 75002 PARIS 389.065.152 - RCS PARIS LEI n° 969500CGTBE91NX76Q18 Euronext Paris - ISIN FR0014001PV6 Communiqué de presse Paris, le 30 juillet 2021 à 19h15 Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2021 NR21 annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2021. Le rapport financier semestriel comprend les comptes semestriels résumés, le rapport semestriel d'activité, la déclaration de la personne responsable du rapport financier semestriel et le rapport du commissaire aux comptes sur l'information financière semestriel. Il peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse www.nr21.eu, dans la rubrique « Information réglementée ». A PROPOS DE LA SOCIETE - FR0004166155 - NR21 NR21 est une société en commandite par actions, cotée sur le marché règlementé d'Euronext à Paris. Elle est contrôlée depuis le 1er août 2019 par Altarea, société mère du groupe Altarea, présent sur les trois principaux marchés de l'immobilier (Commerce, Logement et Immobilier d'entreprise) en tant que développeur et investisseur, lui permettant notamment d'être leader des grands projets mixtes de renouvellement urbain en France. NR21 n'a aucune activité, ne détient aucune filiale, ni participation et n'emploie aucun salarié. Fichier PDF dépôt réglementaire



