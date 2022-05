NRG Energy, Inc : Grand retour des acheteurs 23/05/2022 | 08:43 Tommy Douziech 23/05/2022 | 08:43 achat En cours

Cours d'entrée : 45.95$ | Objectif : 68.7$ | Stop : 38$ | Potentiel : 49.51% Une impulsion haussière a été observée dernièrement sur NRG Energy, Inc. Cette configuration technique laisse supposer une poursuite de la dynamique haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 68.7 $. Synthèse D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

D'après Refinitiv, le score ESG de la société relatif à son secteur d'activité est bon.

Points forts La société présente des multiples de résultat très attrayants.

La société bénéficie de niveaux de valorisation attractifs avec un ratio VE/CA relativement faible comparé aux autres sociétés cotées dans le monde.

Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.

Points faibles Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.

Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.

En pourcentage du chiffre d'affaires et sans tenir compte des dotations et amortissements, la société dispose de marges relativement réduites.

Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.

L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.

Au cours des douzes derniers mois, l'opinion des analystes a été revue négativement.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Services aux collectivités d'électricité - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. NRG ENERGY, INC 7.20% 10 958 NEXTERA ENERGY -22.29% 139 912 DUKE ENERGY CORPORATION 4.70% 84 558 SOUTHERN COMPANY 7.04% 78 000 IBERDROLA, S.A. 7.06% 74 405 DOMINION ENERGY, INC. 5.74% 67 037 ENEL S.P.A. -13.10% 65 641 AMERICAN ELECTRIC POWER COM.. 12.70% 51 200 EXELON CORPORATION 17.09% 46 217 ORSTED A/S -7.27% 46 123 XCEL ENERGY 10.59% 40 424

Données financières USD EUR CA 2022 25 866 M - 24 206 M Résultat net 2022 1 665 M - 1 558 M Dette nette 2022 6 384 M - 5 974 M PER 2022 6,49x Rendement 2022 3,03% Capitalisation 10 958 M 10 958 M 10 254 M VE / CA 2022 0,67x VE / CA 2023 0,71x Nbr Employés 6 635 Flottant 55,7% Prochain événement sur NRG ENERGY, INC 04/08/22 Premier semestre 2022 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 11 Dernier Cours de Clôture 46,18 $ Objectif de cours Moyen 44,00 $ Ecart / Objectif Moyen -4,72% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Mauricio Gutierrez President, Chief Executive Officer & Director Alberto Fornaro Chief Financial Officer & Executive Vice President Lawrence Stephen Coben Chairman Michael R. Bramnick Chief Compliance Officer & SVP-Administration Thomas H. Weidemeyer Independent Director