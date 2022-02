NRJ : Avis financier – Chiffre d'affaires 2021

Paris, le 3 février 2022 - 17h45 Chiffre d'affaires 2021 - NRJ Group Excellent 4ème trimestre 2021 Forte croissance du chiffre d'affaires (1) de l'activité radio Poursuite de la belle dynamique pour l'activité Télévision

Concrétisation des succès commerciaux de l'activité Diffusion ème trimestre Cumul 12 mois 4 En millions d'euros 2021 2020 Variation 2021 2020 Variation Radio 72,1 60,4 +19,4% 216,3 191,5 +13,0% Télévision 24,4 23,9 +2,1% 82,0 70,7 +16,0% Diffusion 17,5 15,9 +10,1% 66,8 62,6 +6,7% Chiffre d'affaires hors échanges 114,0 100,2 +13,8% 365,1 324,8 +12,4% Chiffre d'affaires sur échanges 5,6 3,7 +51,4% 13,5 11,4 +18,4% Chiffre d'affaires 119,6 103,9 +15,1% 378,6 336,2 +12,6% NRJ Group enregistre au 4ème trimestre 2021 un chiffre d'affaires consolidé hors échanges de 114,0 M€ en forte croissance de 13,8% par rapport au 4ème trimestre 2020 et de 6,3% par rapport à la même période de 2019. Le chiffre d'affaires consolidé hors échanges de l'exercice 2021 s'établit à 365,1 M€ en hausse de 12,4% par rapport à celui de l'exercice 2020. Cette solide performance est soutenue cette année encore par la force des marques du Groupe. En effet, selon l'étude Cross Médias(2), ce sont plus de 8 français sur 10 qui se divertissent chaque mois avec les médias du Groupe NRJ. RADIO La reprise amorcée en mars 2021 par le pôle Radio s'est largement amplifiée au 4ème trimestre 2021 avec une forte croissance par rapport au 4ème trimestre 2020, marqué par des restrictions sanitaires. Le chiffre d'affaires(1) du principal pôle d'activité du Groupe s'élève à 72,1 M€, en croissance de 19,4% en comparaison du 4ème trimestre 2020 et de 4,3% par rapport au 4ème trimestre de 2019. Au 4ème trimestre 2021, la Radio à l'international enregistre une croissance de 13,7% de son chiffre d'affaires(1) en comparaison avec celui du 4ème trimestre 2020. En France le chiffre d'affaires(1) de la Radio locale est en hausse de 35,8% et celui de la Radio nationale progresse de 15,8% démontrant la pertinence de la stratégie commerciale de NRJ Global, qui avec un positionnement différentiant, est parvenue à accroître la valeur des messages publicitaires sur les 4 radios nationales. Les résultats de la vague d'audience Médiamétrie novembre-décembre 2021 montrent une progression du média radio avec un gain de 429 000 auditeurs en un an(3). Ce sont désormais 40,8 millions(4) de personnes qui écoutent la radio chaque jour. Les radios du Groupe contribuent fortement à cette croissance du média radio puisque leur performance d'audience est supérieure à celle de l'ensemble du média avec une progression de +6% quand le média est à +1% et les radios musicales à +5%(5). Le Groupe dispose en France de la 1ère offre commerciale radio sur la cible 25-49ans avec une part d'audience de 18,6%(6) et de positions de leader solides. NRJ, qui rassemble toutes les générations, est la 1ère Radio de France sur les moins de 60 ans(7), MANU DANS LE 6/10 est la 1ère matinale de France sur les moins de 55 ans (8) et C'CAUET se positionne comme le 1er Show Radio de France l'après-midi sur les auditeurs de moins de 65 ans(9). Nostalgie, 2ème radio musicale de France(10), confirme son excellente dynamique 1/3

et enregistre un record historique de progression avec 434 000 auditeurs quotidiens recrutés en un an(11). Chérie FM a recruté 29 000 nouveaux auditeurs en un an(12) et Rire et Chansons 103 000 nouveaux auditeurs(13), le MORNING DU RIRE voyant sa part d'audience progresser de 25%(14). Les radios du Groupe sont écoutées chaque jour par près de 10,0 millions de Français(15). En outre, NRJ Group est le groupe privé référent sur l'audio digital en France, avec ses programmes déclinés sur tous les supports digitaux : 1er groupe privé de radios digitales(16) et groupe radio le plus écouté sur les enceintes connectées(17). NRJ se positionne comme la radio n°1 sur le e-commerce et rassemble chaque semaine près de 5,1 millions d'auditeurs qui achètent en ligne(18). En 2021, le Groupe a accéléré son développement dans l'univers du podcast en enrichissant son offre de contenu et en signant un partenariat stratégique avec iHeartMedia. Les écoutes de podcasts du Groupe progressent de 20 %(19) en un an. En 2021, le chiffre d'affaires(1) du pôle Radio s'élève à 216,3 M€ en croissance de 13,0% par rapport à celui de 2020 mais en retrait de 8,6% par rapport au chiffre d'affaires(1) réalisé en 2019 compte tenu de l'impact plus marqué de la crise liée au COVID-19 sur les activités locales et évènementielles. TÉLÉVISION En 2021, le média TV est resté le média socle le plus puissant en rassemblant en moyenne chaque jour 44,5 millions de téléspectateurs(20). Les Français ont conservé un lien fort avec la télévision, puisque la durée moyenne d'écoute (DEI(21)) s'élève chez les 4 ans et plus à 3h41mn(22) soit plus une minute versus 2019. En 2021, la part d'audience cumulée des deux chaînes gratuites de NRJ Group (NRJ 12 + Chérie 25) s'établit à 2,4%(23) sur l'ensemble du public comme sur la cible 25-49 ans et à 2,8%(23) sur la cible Femme Responsable des Achats de moins de 50 ans. Chérie 25 enregistre sur l'exercice une part d'audience historique de 1,2%(23) auprès de l'ensemble du public. Au 4ème trimestre 2021, le marché publicitaire est resté dynamique, soutenu par une forte demande des annonceurs, à l'exception de ceux des secteurs de l'alimentation et des transports. Dans ce contexte favorable le chiffre d'affaires(1) du pôle TV du Groupe est en croissance de 2,1% à 24,4 M€, en dépit d'une base de comparaison défavorable. Sur l'exercice 2021 le chiffre d'affaires(1) du pôle TV s'élève à 82,0 M€, en hausse de 16,0% par rapport à celui de l'exercice précédent. Cette progression concerne chacune des trois chaînes du Groupe et particulièrement Chérie 25 qui a connu une très bonne performance commerciale tout au long de l'année 2021. DIFFUSION Le Pôle Diffusion clôture une année 2021 exceptionnelle marquée par de très beaux succès commerciaux. 2ème opérateur français, towerCast accompagne ses clients avec « la passion constante d'innover » sur l'ensemble de la chaîne de valeur. En 4 ans, towerCast aura ainsi vu ses parts de marché progresser significativement : 29,0% en TNT (+5,8 points), 27,7% en FM privée (+0,9 point) et 22,4% en FM publique (+6,6 points) et se positionne comme un acteur majeur du DAB+ en France. Au 4ème trimestre de l'exercice 2021, le pôle Diffusion amplifie sa dynamique commerciale avec un chiffre d'affaires(1) de 17,5 M€ en hausse de 10,1% par rapport à celui du 4ème trimestre 2020. En 2021, le chiffre d'affaires(1) du Pôle s'élève à 66,8 M€ et affiche ainsi une progression de 6,7% par rapport à celui de l'exercice 2020. Cette évolution s'explique par une croissance de l'ensemble des activités FM, TNT et DAB+. **************** Prochain rendez-vous : publication des résultats annuels 2021, le 23 mars 2022 (après bourse). Sources : Chiffre d'affaires consolidé hors échanges, en cours d'audit, établi selon les normes IFRS. Étude Cross Médias Vague 2021.1 - reproduction interdite, tous droits réservés par Affimétrie, ACPM et Médiamétrie. Cible 15 ans et +. Médiamétrie, EAR-National,Novembre-Décembre 2021, Total Radio, L-V, 13 ans et +, 5h-24h, AC. Evolution versus Novembre-Décembre 2020. Médiamétrie, EAR-National,Novembre-Décembre 2021, Total Radio, L-V, 13 ans et +, 5h-24h, AC. Médiamétrie, EAR-National,Novembre-Décembre 2021, NRJ Global, Total Radio, Agrégat des Programmes Musicaux, L-V, 13 ans et +, 5h-24h, AC. Evolution versus Novembre-Décembre 2020 en %. Médiamétrie, EAR-National,Novembre-Décembre 2021, NRJ Global, L-V,5h-24h,25-49 ans, PDA. Médiamétrie, EAR-National,Novembre-Décembre 2021, NRJ, L-V,13-59 ans, 5h-24h, AC. Médiamétrie, EAR-National,Novembre-Décembre 2021, NRJ, L-V,13-54 ans, 6h00-10h00 (MANU DANS LE 6/10), AC. Médiamétrie, EAR-National,Novembre-Décembre 2021, NRJ, L-V,13-64ans,15h00-20h00 (C'CAUET), AC. 2/3