NRJ : Avis résultats semestriels 2022

Compte tenu de la forte croissance de son chiffre d'affaires(1) et de la maitrise de ses charges(1), NRJ Group enregistre au 1er semestre 2022, un EBITDA(1) consolidé de 34,2 M€ et un Résultat Opérationnel Courant hors échanges consolidé de 18,4 M€, en progression respectivement de +56,2% et +222,8% par rapport au 1er semestre 2021. Bénéficiant de la forte croissance du Résultat Opérationnel Courant hors échanges, le résultat net part du Groupe ressort à 13,4 M€, à comparer avec 5,0 M€ au 1er semestre 2021.

Chiffre d'affaires et résultat opérationnel courant (hors échanges) par activité

En millions d'euros S1 2022 S1 2021 Variation Radio 108,2 92,3 +17,2% Télévision 40,6 38,9 +4,4% Diffusion 35,4 32,7 +8,3% Chiffre d'affaires hors échanges 184,2 163,9 +12,4% Radio 9,1 4,5 +102,2% Télévision (0,7) (7,1) +90,1% Diffusion 10,7 8,7 +23,0% Autres activités (0,7) (0,4) -75,0% Résultat Opérationnel Courant hors échanges 18,4 5,7 +222,8%

RADIO

Selon les résultats de la vague d'audience Médiamétrie avril-juin 2022, 39,4 millions(3) de personnes écoutent la radio chaque jour en France. Le média radio gagne +321 000 auditeurs en un an(4) et continue sa reprise progressive.

Dans ce contexte, avec une part d'audience sur l'ensemble du public de 14,5%(5) en progression de +0,8 point sur un an(6), les radios du Groupe surperforment par rapport à l'ensemble des programmes musicaux, dont la part d'audience est en croissance de +0,6 point(6).

Le Groupe dispose en France de la 1ère offre commerciale radio tant sur l'ensemble du public avec 9,4 millions de Français qui écoutent les radios du Groupe chaque jour(7) que sur la cible 25-49 ans avec une part d'audience de 18,4%(8) et de positions de leader solides. NRJ, qui rassemble toutes les générations est la 1ère radio de France sur les moins de 65 ans(9). Nostalgie, 2ème radio musicale de France(10), confirme son excellente dynamique et enregistre la plus forte progression des radios musicales avec plus de 150 000 auditeurs quotidiens recrutés en un an(11). Chérie FM gagne 20% de part d'audience en un an(12) et conforte sa place de radio la plus féminine de France avec 67% de femmes à son écoute(13). Rire et Chansons se positionne comme la radio musicale la plus masculine de France avec 71% d'hommes à son écoute(14).

Au premier semestre 2022, le pôle Radio réalise un chiffre d'affaires(1) de 108,2 M€ en progression de 17,2% par rapport au 1er semestre 2021, avec une amplification de la croissance au 2ème trimestre par rapport au 1er trimestre (+13,1% au 1er trimestre puis +20,9% au 2ème trimestre). Le Groupe enregistre sur son activité principale une croissance tant en France au plan national (+12,3%) et local (+30,3%) qu'à l'international (+16,8%).

Si la radio nationale en France retrouve au 1er semestre 2022 un niveau de chiffre d'affaires(1) équivalent à celui du 1er semestre 2019 grâce aux gains de part de marché de NRJ Global, le chiffre d'affaires(1) de la radio locale en France et celui de la radio à l'international demeurent encore inférieurs à celui de 2019.

Les activités digitales poursuivent leur croissance au 1er semestre 2022 en enregistrant un chiffre d'affaires(1) en progression de 12,1%. Cette croissance est portée par l'ensemble de l'écosystème audio digital du Groupe, qui confirme, en juin 2022, sa position de groupe privé référent sur l'audio digital en France, avec ses programmes déclinés sur tous les supports digitaux : 1er groupe privé de radios digitales(15) et 1er groupe radio privé de France sur les 25-49 ans et les moins de 65 ans sur les enceintes à commande vocale(16). Il occupe la place de groupe radio n°1 sur le e-commerce et rassemble chaque semaine 10,8 millions d'auditeurs qui achètent en ligne(17). Les écoutes de podcasts du Groupe progressent de 11%(18) en un an.

Sur les 6 premiers mois de l'exercice 2022, les charges(1) du pôle Radio (hors impact des 4,1 M€ d'aides publiques non récurrentes perçues au 1er semestre 2021) progressent de 7,8%, principalement en lien direct avec la forte croissance du chiffre d'affaires(1) du pôle mais également sous l'impact de la hausse des coûts de diffusion et du retour à une activité très proche de celle pré-pandémie sur l'ensemble du 1er semestre 2022.

Au 1er semestre 2022, la hausse de son chiffre d'affaires(1) et la progression maîtrisée de ses charges(1) permettent au pôle Radio d'enregistrer un résultat opérationnel courant(1) de 9,1 M€ en forte amélioration (+4,6 M€) par rapport à un résultat opérationnel courant(1) de 4,5 M€ au titre du premier semestre 2021.

