NRJ Group: la radio garde la forme

NRJ Group bondit de 4,3% vendredi à la bourse de Paris, à 6,30 euros l'action, au lendemain d'un solide rapport d'activité. Pour son exercice 2021, le chiffre d'affaire du groupe de médias s'est établi à 365,1 millions d'euros, en hausse de 12,4% sur un an. Cela inclut une croissance de 13,8% au quatrième trimestre, à 114 millions d'euros, soit une performance meilleure qu'attendu par les analystes d'Oddo BHF. En particulier sur le pôle Radio, qui a représenté plus de 60% de l'activité en fin d'année, avec une croissance de 19,4%, loin devant les +3% qu'Oddo anticipait.



"L'effet de base était favorable pour le pôle radio qui a enregistré une baisse de 12.6% au T4 2020, en raison des périodes de confinement, explique le broker. Le groupe a profité d'un marché publicitaire positif et de la bonne performance d'audience des 3 stations du groupe".



Le pôle télévision a quant à lui affiché une croissance de 2,1% au dernier trimestre (+16% sur l'année), en ligne avec les attentes d'Oddo, qui note que celui-ci "poursuit sa baisse affectée par la faible demande du secteur de l'alimentation et du transport".



Enfin, la croissance de la Diffusion a été de 10,1% à 17,5 millions d'euros, conforme aux attente.



Suite à cette publication, Oddo a relevé ses attentes d'EBIT pour 2021 à 35,2 millions d'euros, contre 26,8 millions précédemment. Selon le bureau d'études, la bonne fin d'année va avoir un effet favorable sur le ROC dans un contexte de strict contrôle des coûts.



Pour 2022, Oddo table désormais sur un EBIT de 40 millions d'euros, contre 33,5 millions précédemment, ainsi que sur une croissance du pôle Radio de 5% (contre +1,5% précédemment) au premier trimestre.



Compte tenu de tous ces éléments, l'analyste a relevé son objectif de cours à 7,5 euros, contre 7 euros, et réitéré son opinion Neutre sur le titre.