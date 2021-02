NRJ Group : le chiffre d'affaires recule de 17,3% en 2020

Au 4e trimestre 2020, le chiffre d'affaires de NRJ Group s'établit à 103,9 ME, en recul de 8,6% par rapport à la même période un an plus tôt. Si l'activité radio enregistre un recul de 12,6%, le groupe souligne la croissance des pôles TV et Diffusion au 4e trimestre, à respectivement +4,8% et +3,9%.



Sur l'ensemble de l'exercice 2020, le chiffre d'affaires atteint 336,2 ME, en recul de 17,3% par rapport à 2019, cette fois-ci marqué par le recul des trois pôles, Radio (-19,1%), TV (-16,3%) et Diffusion (-3,7%).



Compte tenu des incertitudes liées à la situation sanitaire en France et en Europe, la visibilité de NRJ Group sur son activité est très faible pour le premier trimestre de l'exercice 2021, fait savoir le groupe.



