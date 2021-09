NRJ : et iHeartMedia signent un partenariat stratégique et exclusif sur les Podcasts

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - LUNDI 20 SEPTEMBRE 2021

NRJ GROUP ET IHEARTMEDIA

SIGNENT UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE ET EXCLUSIF SUR

LES PODCASTS

iHeartMedia, leader de l'audio aux Etats-Unis, 1er éditeur de podcasts au monde(1), et NRJ Group, 1er groupe privé de radios de France(2), sont fiers d'annoncer leur partenariat stratégique.

Ce partenariat se décline en 3 volets :

La mise à disposition en version française de 15 séries de podcasts natifs à succès d'iHeartMedia ainsi que l'ensemble du catalogue en version originale.

Plus de 400 épisodes en version française seront hébergés et diffusés par NRJ Group. La sélection des séries de podcasts est issue de l'univers du divertissement et des univers éditoriaux plébiscités par les français. Les Français pourront ainsi écouter le très célèbre « Stuff You Should Know » (le premier podcast à dépasser le milliard d'écoutes dans le monde) ainsi que d'autres séries sur le thème de la musique, des séries télévisées avec « 90210 (Beverly Hills) », ou encore des faits divers comme « The Piketon Massacre » et « Paper Ghosts ». Les premiers podcasts seront disponibles à partir de fin 2021.

La commercialisation par NRJ Global des podcasts en version française et de l'ensemble du catalogue iHeartMedia en version originale.

NRJ Global commercialisera - à titre exclusif en France - l'ensemble de cette offre. NRJ Global s'appuiera entre autre sur la solution Yield-Op de Triton Digital, une société d'adtech récemment acquise par iHeartMedia. L'accord inclut également un fond de co-production de podcasts en français avec pour objectif de promouvoir de nouveaux talents.

Chaque année, NRJ Group et iHeartMedia produiront une dizaine de projets. Les thématiques privilégiées seront, suivant la ligne éditoriale des deux groupes, autour du divertissement : du sport à l'humour en passant par les fictions, la tech, le développement personnel, la famille, le business ou les enquêtes et faits divers … les 1 ers projets seront disponibles début 2022.

NRJ Group est fier de travailler avec le leader mondial du podcast et de partager avec lui l'ambition de rendre accessible au plus grand nombre des podcasts de divertissement de qualité. Cet accord nous permet d'enrichir significativement notre offre de contenus pour notre audience en France, et de renforcer le positionnement de NRJ Global comme la référence sur l'audio » Cécile Chambaudrie, Directrice Générale NRJ Group en charge du développement commercial et des développements numériques.

Alors que les audiences de podcasts continuent d'exploser aux Etats-Unis, ce média se développe partout dans le monde et commence à réunir des audiences de fans significatives dans de nombreux pays. iHeartMedia a toutes les cartes en main pour établir des partenariats avec les meilleurs acteurs de l'audio dans chaque région du monde, comme NRJ Group en France : avec de vastes archives pouvant être traduites, la coproduction de nouveaux programmes pour soutenir et faire grandir la communauté de créateurs de podcasts français », Conal Byrne, Directeur Général de iHeartMedia Digital Audio Group.

A propos de NRJ Group : En France, NRJ Group occupe une place de leader sur le marché privé(2) de la radio grâce à ses 4 marques (NRJ, Chérie FM, Nostalgie et Rire

Chansons) ; est un acteur significatif du marché de la télévision avec deux chaînes nationales gratuites (NRJ 12 et Chérie 25) et une chaîne payante (NRJ HITS) ; NRJ Group se classe parmi les premiers opérateurs du marché français de la diffusion, à travers sa filiale TowerCast. NRJ Group est également très présent en digital avec ses sites, apps et près de 240 radios digitales qui en font aujourd'hui le 1 er groupe privé de radios digitales en France (3) . A l'international, le groupe NRJ est implanté dans 17 autres pays.

A propos de iHeartMedia, Inc : iHeartMedia, Inc. [Nasdaq: IHRT] est la société leader dans l'audio aux Etats-Unis, touchant plus de 250 millions d'auditeurs chaque mois. iHeartMedia est numéro 1 à la fois pour la radio et pour les radios digitales, ainsi que sur les podcasts et sur l'adtech audio(4), et se compose de trois grandes divisions: iHeartMedia Multiplatform Group, iHeartMedia Digital Audio Group et Audio & Media Services Group. Plus d'informations sur iHeartMedia.com

Sources:

(1) selon le classement de référence podtrac - Juillet 2021 (2) Médiamétrie 126 000 Radio, JJ 2021 hors Avril. L-V.5h-24h. AC 13 ans et + (3) ACPM diffusion digitale des Radios juin 2021.