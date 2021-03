NRJ : Avis résultats annuels 2020

Les économies de coûts en Radio, Télévision et sur les Autres activités s'élèvent ainsi à 31,8 M€ et absorbent près de 54% de la baisse du chiffre d'affaires(1) média. La crise sanitaire de la Covid-19 n'a pas impacté le chiffre d'affaires(1) et la rentabilité du pôle Diffusion en 2020, même si elle a ralenti le rythme des travaux des nouveaux sites.

beaucoup plus limitée. Le résultat opérationnel courant(1) du Groupe au second semestre 2020 est de 16,9 M€ à comparer à 19,9 M€ pour la même période de 2019.

Grâce à la plus-value réalisée à la suite de la cession de la participation minoritaire de NRJ Group dans Euro- Information Telecom, le résultat financier enregistre une hausse de 38,9 M€, portant le résultat net part du Groupe à 40,0 M€, à comparer avec 21,7 M€ pour l'exercice 2019.

Le free cash-flowiv dégagé sur l'exercice 2020 par le Groupe s'élève à 29,0 M€et au 31 décembre 2020, le Groupe présente un excédent net de trésorerieiii de 282,6 M€, qui après application de la norme IFRS 16 et prise en compte de 33,7 M€ d'obligations locatives, s'établit à 248,9 M€.

Chiffre d'affaires et résultat opérationnel courant (hors échanges) par activité

En millions d'euros 2020 2019 Variation Radio 191,5 236,7 -19,1% Télévision 70,7 84,5 -16,3% Diffusion 62,6 65,0 -3,7% Chiffre d'affaires hors échanges 324,8 386,2 -15,9% Radio 14,1 34,3 -58,9% Télévision (26,3) (19,1) -37,7% Diffusion 16,4 16,7 -1,8% Autres activités (1,2) (1,4) +14,3% Résultat Opérationnel Courant hors échanges 3,0 30,5 -90,2%

RADIO

En 2020, face à une crise sanitaire sans précédent par sa durée et par sa gravité, les radios du Groupe ont démontré la forte réactivité du média Radio en adaptant rapidement leur offre de programmes et de contenus pour accompagner leurs auditeurs dans cette période exceptionnelle et inédite, et se sont mobilisées au travers de nombreuses actions de solidarité, relayées sur les sites et applications mobiles du Groupe, au profit des auditeurs et du personnel soignant.

Grâce aux valeurs fondamentales de ses marques qui sont fédératrices et proches des Français, le Groupe conserve en France son leadership sur les cibles privilégiées des annonceurs et se positionne comme la 1ère offre radio de France sur les 25-49 ans(2) et sur les Femmes Responsables des Achats de moins de 50 ans(2). NRJ Group enregistre une PDA de 17,8%(3) sur la cible des 25-49 ans et une PDA de 20,0%(3) sur les Femmes Responsables des Achats de moins de 50 ans. Chaque jour, les radios du Groupe sont écoutées par 10,1 millions (4) d'auditeurs.

NRJ rassemble 4,8 millions d'auditeurs quotidiens (5) et confirme sa place de 1 ère Radio de France sur les moins de 65 ans (6) , MANU DANS LE 6/10 est la 1 ère matinale de France sur les moins de 60 ans (7) , et C'CAUET se positionne comme le 1 er Drive Time de France sur les auditeurs de moins de 65 ans (7) .

et confirme sa place de , MANU DANS LE 6/10 est la 1 matinale de France sur les moins de 60 ans , et C'CAUET se positionne comme le 1 Drive Time de France sur les auditeurs de moins de 65 ans . NOSTALGIE confirme sa place de 2 ème Radio musicale de France (8) , écoutée par plus de 3,1 millions d'auditeurs (9) chaque jour.

Radio musicale de France , écoutée par plus de 3,1 millions d'auditeurs chaque jour. CHERIE FM, la radio la plus féminine de France (10) , est écoutée chaque jour par près de 1,9 million d'auditeurs (11) et,

, est écoutée chaque jour par près de 1,9 million d'auditeurs et, RIRE ET CHANSONS, la radio la plus masculine des radios musicales (12) , rassemble plus de 1,2 million d'auditeurs quotidiens (13) .

Alors que 2020 se caractérise par une progression des usages sur internet, NRJ Group est, avec ses programmes déclinés sur tous les supports digitaux, le 1er groupe privé sur l'audio : 1er groupe privé de radios digitales(14), groupe radio leader sur les enceintes connectées(15) et 1er groupe sur le e-commerce(16).NRJ rassemble chaque semaine près de 6 millions d'auditeurs qui achètent des produits ou des services en ligne(16). NRJ est également 1ère radio privée de France sur l'écoute des podcasts(17).

Dans le contexte exceptionnel de la pandémie de Covid-19, le chiffre d'affaires(1) du pôle Radio s'élève à 191,5 M€ sur l'exercice 2020, soit une baisse de 19,1% par rapport à l'exercice 2019 (dont -20,4% en France et -13,9% à l'international). En Allemagne, en Autriche et en Belgique, les mesures sanitaires locales se sont traduites par des baisses de chiffre d'affaires(1) respectives de 16,4%, 9,1% et 18,1%. Le chiffre d'affaires(1) (non publicitaire) des partenariats en Suède et Finlande ne subit pas les conséquences de la crise de la Covid-19.

