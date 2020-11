NRJGroup : le CA recule de 3,9% au 3e trimestre

04/11/2020 | 18:16

NRJ Group enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 83 millions d'euros au 3e trimestre, en baisse de 3,9% par rapport au 3e trimestre 2019 mais en amélioration significative au regard de la baisse du 1er trimestre (-13,2%) et du 2e trimestre (-38,6%).



L'activité est marquée par la hausse du CA concernant les segments télévision et diffusion (respectivement +3% et +5,4%) tandis que la radio est en retrait (-8,5%).



Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 224,6 millions d'euros, en recul de 19,5% par rapport à la même période en 2019.



Compte tenu de la pandémie, 'la visibilité reste extrêmement faible pour le dernier trimestre de l'exercice 2020 durant lequel l'activité risque d'être plus significativement impactée par les mesures sanitaires que durant le 3e trimestre', indique le groupe.



