NRW Holdings Limited est un fournisseur diversifié de services contractuels aux secteurs des ressources et des infrastructures en Australie. La société opère à travers trois segments : Civil, Mines et Minéraux, énergie et technologies. Le secteur civil est spécialisé dans la réalisation de projets d'infrastructures civiles privées et publiques, le développement minier, les travaux de terrassement en vrac et les lotissements commerciaux et résidentiels. Le secteur minier est spécialisé dans la gestion des mines, l'exploitation minière sous contrat, le chargement et le transport, les opérations de dragline, le forage et le dynamitage, la manutention du charbon, les usines de préparation, les services d'entretien et la fabrication de véhicules de transport d'eau et de service. Le segment Minerals, Energy & Technologies propose des solutions de mise en valeur des mines, une maintenance spécialisée (services d'arrêt et maintenance sur site), des infrastructures non liées aux procédés, des solutions de manutention, des solutions d'usines de traitement de type "build-own-operate" (BOO) et la conception, la construction et l'exploitation complètes, clés en main, de projets de traitement des minerais et d'énergie.

