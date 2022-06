NRx Pharmaceuticals, Inc. fait le point sur la demande de désignation de thérapie révolutionnaire pour ZYESAMI® (Aviptadil)

NRx Pharmaceuticals, Inc. a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a rejeté la demande de désignation de thérapie innovante (BTD) pour ZYESAMI® (aviptadil) et a mis l'accent sur le composé NRX-101 BTD de la société pour la dépression bipolaire associée à la suicidalité. La demande de BTD a été soumise sur la base du résultat positif d'une analyse de sous-groupe post-hoc de patients qui, en plus de l'aviptadil ou du placebo, étaient également traités par Remdesivir et dont l'insuffisance respiratoire due au COVID-19 critique continuait à progresser.