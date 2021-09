Relief: Nrx revendique un succès contre la Covid avec comorbidités

Zurich (awp) - Nrx, partenaire de recherche de Relief Therapeutics, revendique la multiplication par trois des chances de survie à un an de patients Covid-19 présentant de fortes comorbidités et traités avec le Zyesami (aviptadil). Le taux de survie observé chez les patients traités avec cette substance, en plus des standards actuels, s'est établi à 60%.

Le laboratoire massachussetais, mandaté depuis un an par le gestionnaire de brevet genevois pour développer l'aviptadil dans l'indication contre la Covid-19, rappelle dans son communiqué lundi que ces patients ne pouvaient prendre part à l'étude de phase IIb/III justement en raison de leurs conditions.

Un premier pointage avait déjà laissé entrevoir des avantages en termes de survie et de rétablissement post-défaillance respiratoire un peu moins d'un mois après traitement.

Le Zyesami fait pour l'heure l'objet d'un examen par le gendarme sanitaire aux Etats-Unis d'une demande d'homologation d'urgence pour des patients souffrant de Covid-19 grave et en défaillance respiratoire.

jh/ol