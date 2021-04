Communiqué NSE : Résultat Annuels NSE - 2020

COMMUNIQUÉ

Résultats 2020 :

Net rebond de l'activité et de la rentabilité au second semestre Résultat net significativement bénéficiaire en 2020 à 4,0 M€

Nizerolles, le 30 avril 2021, après séance de cotation.

Le groupe NSE, spécialiste dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie plus particulièrement destinés à la Défense, l'Aéronautique Civile, l'Informatique, le Médical et le Ferroviaire, publie ses résultats consolidés pour l'exercice 2020 (clos au 31 décembre 2020). NSE est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris.

NSE aura fait preuve d'une très bonne résilience tout au long de l'année 2020.

Sur l'ensemble de l'exercice, l'agilité, la réactivité et l'efficacité de l'organisation industrielle de NSE ont ainsi permis de limiter l'impact de la crise sanitaire. Porté par un très fort rebond de la performance économique au second semestre, le Groupe délivre une performance solide avec un EBITDA de 9,4 M€ et un résultat net de 4,0 M€. L'EBITDA réalisé au second semestre 2020 est d'ailleurs supérieur au second semestre 2019.

Dans le même temps, le Groupe a maintenu sa bonne santé financière, la dette nette est restée

un niveau maîtrisé de 5,8 M€, incluant la souscription de PGE (prêts garantis par l'État) pour

3,0 M€ (dont 2 M€ seront remboursés en 2021).

En 2021, NSE sur la lancée d'un second semestre prometteur, entend réitérer un niveau d'activité proche de celui réalisé en 2020, porté par le secteur de la Défense et les BU Conception et Services et confirmer la bonne tendance de rentabilité du second semestre 2020 sur l'ensemble de l'exercice. La BU intégration devrait quant à elle continuer d'être affectée par le secteur Aéronautique civil.

Le Conseil de Surveillance de NSE, qui s'est réuni ce jour, a examiné les comptes consolidés du Groupe de l'exercice 2020, arrêtés par le Directoire. Les procédures d'audit ont été effectuées.

Résultats consolidés (Normes IFRS)

En milliers d'euros 2019 2020 Var. Var. S1 S2 en k€ en % 2020 2020 Chiffre d'affaires 76 038 70 404 -5 635 -7,4% 30 572 39 832 EBITDA1 11 177 9 386 -1 791 -16,0% 3 333 6 053 Marge d'EBITDA 14,7% 13,3% - -1,4 pts 10,9% 15,2% Résultat opérationnel courant 7 982 6 530 -1 452 -18,2% 1 932 4 598 Résultat opérationnel 9 441 6 995 -2 446 -25,9% 2 843 4 152 Résultat financier - 425 -267 158 -37,2% -383 116 Impôt sur le résultat - 2 921 -2 057 864 -29,6% -732 -1325 Résultat net part du Groupe 5 855 3 953 -1 902 -32,5% 1 520 2 433 Marge de résultat net 7,7% 5,6% - -2,1 pts 5,0% 6,1%

1 Résultat opérationnel courant, retraité principalement des dotations aux amortissements

