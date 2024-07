NSE est spécialisé dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie destinés essentiellement aux secteurs de la défense, de l'aéronautique civile, de l'informatique, de la médecine et du transport ferroviaire. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de services (58,8%) : maintenance des équipements, reprise en fabrication d'équipements anciens et fourniture de pièces de rechange ; - vente d'équipements embarqués (36,2%) : équipements aéronautiques (boîtiers et coffrets de commutation radio, boîtes de codage, convertisseurs de courant, batteries de secours, etc.), marins (équipements électroniques de surveillance, interphones, amplificateurs, désignateurs d'objectif, etc.) et industriels (collecteurs électriques, feux à diodes blancs et violets, baies de contrôle des signalisations, etc.) ; - vente de systèmes embarqués (5%) : systèmes d'adaptation à la vision nocturne (n° 1 européen), systèmes enregistreurs de paramètres de vol (n° 1 européen), systèmes de drone à décollage et atterrissage vertical, etc. 67,3% du CA est réalisé en France.

Secteur Equipements et pièces électroniques