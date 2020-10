NSE : Communiqué RS 2020

Résultat opérationnel courant, retraité principalement des dotations aux amortissements nettes des reprises et des dotations et reprises de provisions d'exploitation hors actif circulants.

Résultats consolidés* (Normes IFRS) (non Audités)

partir du mois de mars. En réponse, la Direction a déployé un plan permettant de maintenir la production industrielle. Comme annoncé précédemment (cf communiqué du chiffre d'affaires semestriel), le secteur de l'aéronautique civile (20% du CA en 2019) a été plus touché, entrainant des décalages de commandes pour de nombreux

Le groupe NSE, spécialiste dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie plus particulièrement destinés à la Défense, l'aéronautique civile, l'informatique, le médical et le ferroviaire, présente ce jour ses résultats consolidés du premier semestre de l'exercice 2020 (clos au 30 juin 2020). NSE est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris.

et trésorerie nette positive

COMMUNIQUÉ

Impact anticipé du Covid-19 sur les BU Intégration et Services

Sur le semestre, L'activité Conception a poursuivi sa dynamique de croissance à +18,7%, pour atteindre 2,8 M€ au 30 juin, 2020, tirant profit de son positionnement sur le marché des équipements électroniques et des contrats étatiques résilients.

L'activité Intégration affiche une baisse de -17,1% et s'établit à 15,0 M€. La crise sanitaire est venue, comme annoncé dès avril 2020, freiner le développement commercial du Groupe dans l'aéronautique civile. Toutefois, le travail important de diversification sectorielle et géographique, a permis de soutenir un niveau d'activité satisfaisant sur ses autres marchés, notamment la Défense et le Médical.

Le chiffre d'affaires de la BU Services a enregistré une baisse de -16,6% pour ressortir à 12,8 M€ au premier semestre 2020. La majorité de cette baisse est imputable à l'interruption des acheminements par les réseaux logistiques durant le confinement en France. La production est revenue à un niveau d'avant crise dès le mois de juin permettant de limiter l'impact du Covid-19 sur l'ensemble du semestre. L'activité reste à forte valeur ajoutée et le second semestre offre des perspectives de rattrapage du CA.

Résilience du modèle menant à un résultat net positif sur le semestre

L'EBITDA ressort à 3,3 M€ sur le premier semestre 2020, le travail d'optimisation de la structure entrepris lors des deux exercices précédents, a permis de maintenir un niveau de rentabilité élevé, avec une marge d'EBITDA de 10,9% (-3,9 points) malgré la contraction du chiffre d'affaires. Les charges opérationnelles ont été maitrisées sur la période grâce aux actions visant à adapter la base de coûts au niveau d'activité.

Les filiales internationales, portées par NSE Automatech ont contribué à hauteur de 1,1 M€ à l'EBITDA du premier semestre 2020 en progression d'environ 0,3 M€ en un an, malgré une baisse du chiffre d'affaires d'environ 0,9 M€.

Après dotations nettes aux amortissements et provisions, stables par rapport au premier semestre 2019, le résultat opérationnel courant ressort à 1,9 M€, contre 3,8 M€ au 30 juin 2019 et un résultat opérationnel de 2,8 M€ contre 3,8 M€ au premier semestre 2019, après comptabilisation des produits nets non courants à hauteur de 0,9 M€ provenant principalement de la cession d'actifs immobiliers.

Le résultat financier atteint -0,4 M€ contre -0,1 M€ un an plus tôt. La variation provient d'une perte de changes du semestre. Après prise en compte d'impôts sur le résultat à hauteur de 0,8 M€, en baisse de 0,6 M€, le résultat net part du Groupe du premier semestre 2020 atteint 1,5 M€.

Accélération marquée du désendettement et trésorerie nette positive

En milliers d'euros 30/06/20 31/12/19 30/06/19 Capitaux propres 27 974 27 007 23 877 Dette financière nette3 -696 5 742 9 787 Dette financière nette retraitée4 -2 699 3 514 8 048 Gearing (%) -2,5% 21,3% 41% Gearing (%) hors impact IFRS 16 -9,6% 13,0% 33,7%

La capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt de 3,1 M€ et la nette amélioration du BFR de 6,1 M€ au 30 juin 2020, due à la baisse des stocks, postes clients et

Différence entre l'endettement financier et la trésorerie active Retraitée de l'impact de 2 228 k€ sur la dette au 31/12/2019 et de 2 003 k€ au 30/06/2020 (engagements de loyers comptabilisés en « obligations locatives »), dû à la mise en place de la norme IFRS 16 au 01/01/2019

2