NSE : EXTRA-FINANCIAL REPORT CSR JULY 2022

La culture de l'entreprise est bâtie autour des valeurs de NSE, définies par le fondateur de l'entreprise François Lacoste. Ces valeurs qui constituent le ciment de l'entreprise, sont destinées à être partagées par tous: salariés quelles que soient leurs fonctions, fournisseurs, partenaires. A cet effet, elles sont systématiquement associées aux communications internes. Elles sont également affichées dans tous les sites de l'entreprise et disponibles sur le site internet de l'entreprise . Sur la base de ces valeurs, la satisfaction du client, la sécurité des personnes/installations et la préservation de l'environnement sont au cœur des préoccupations de l'entreprise. La dimension d'amélioration continue, dans un environnement industriel particulièrement exigeant, est considérée comme essentielle par le Groupe. Un système de management de la performance s'applique dans les processus internes comme dans les relations avec les fournisseurs, avec de nombreuses certifications en fonction des spécificités des sites.

ÉCOSYSTEME

NSE évolue dans un écosystème professionnel riche qui lui permet de rencontrer régulièrement clients et fournisseurs, mener une veille commerciale et technologique, participer aux concertations sur l'avenir des secteurs concernés et prendre part à l'innovation collaborative.

Le GICAT est un groupement professionnel qui compte plus de 380 adhérents. Ses adhérents, les industriels français de la Défense et de la sécurité terrestres et aéroterrestres, couvrent un large spectre d'activités industrielles, de recherche, de services et de conseil au profit des composantes militaires et civiles, nationales et internationales.

Le GIFAS est une fédération professionnelle qui regroupe plus de 366 sociétés qui sont spécialisées dans l'étude, le développement, la réalisation, la commercialisation et la maintenance de tous les programmes et matériels aéronautique et spatiaux. Le secteur aéronautique et spatial se positionne comme un leader de l'innovation.

L' AEROSPACE CLUSTER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES est le réseau des acteurs de l'industrie aéronautique et spatiale de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce groupement regroupe plus de 200 adhérents dont les principaux domaines d'activités sont matériaux et procédés, systèmes embarqués & MRO.