NSE : Rapport d'activité S1 2020

La mise en place de mesures favorisant la reprise totale de l'activité dès la fin du confinement et l'absence d'annulation de commandes ont favorisé une reprise soutenue de la production dès le mois de juin, limitant ainsi l'impact de la crise sanitaire sur l'activité du Groupe. La solidité de NSE, son organisation industrielle, sa réactivité, son agilité et sa trésorerie renforcée par quatre exercices bénéficiaires consécutifs ont constitué des atouts indéniables pour affronter cette crise inédite.

Face à la crise sanitaire, la Direction a déployé en France dès les premières annonces gouvernementales un Plan de Continuité et d'Adaptation (PCA), ainsi qu'un suivi spécifique bimensuel d'indicateurs, pour mesurer et permettre la poursuite de l'activité.

NSE est spécialisé dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie plus particulièrement destinés à la Défense, l'aéronautique civile, l'informatique, le médical et le ferroviaire.

Note : EBITDA = Résultat opérationnel courant retraité des dotations aux amortissements nettes des reprises et des dotations et reprises de provisions d'exploitation hors actif circulants.

L'activité est en baisse en France et à l'International. Seules nos activités Défense et Conception en France et nos filiales, avec notamment NSE Automatech et NSE India, ont maintenu une activité significative lors de la période du confinement.

L'activité Conception est en hausse de 18,7% et a très peu subi l'impact de la période du confinement. Cette activité a notamment tiré profit de son positionnement sur le développement et la production d'équipements électroniques et la montée en puissance de contrats étatiques résilients. Le carnet de commandes est bien orienté et une montée en cadence du CA est attendue sur le deuxième semestre. À noter que l'activité NVIS (Harmonisation cockpit en vision nocturne) offre des perspectives prometteuses.

L'activité Intégration limite la baisse de son CA à 17,1%, grâce à la continuité de ses opérations durant la période de confinement. La crise sanitaire a freiné le développement commercial du secteur aéronautique civile. Toutefois, le Groupe a bénéficié du travail important de diversification entrepris lors des exercices précédents, permettant de maintenir un niveau d'activité satisfaisant sur ses autres secteurs, notamment la Défense et le Médical. Elle confirme son positionnement auprès de ses grands donneurs d'ordre.

L'activité Services est en baisse de 16,6%, directement liée au quasi arrêt de la logistique de ses activités réparations électronique grand public et Aéronautique lors de la période de confinement de mars à mai. Un retour à la normale dès Juin a pu être observé ainsi qu'une montée progressive du secteur Défense. L'activité reste à forte valeur ajoutée et le second semestre offre des perspectives de rattrapage du CA.

Résultat opérationnel et Ebitda

L'Ebitda s'élève à 3.333 k€ au 30 juin 2020 (10,9% du chiffre d'affaires) à comparer à un montant de 5.311 k€ (14,8% du chiffre d'affaires) au 30 juin 2019.

La dotation des amortissements nette de reprises s'élève à 1 359 k€ au 30 juin 2020 (1.474 k€ au 30 juin 2019).

Le résultat opérationnel consolidé est positif à 2.843 k€ au 30 juin 2020 à comparer à un profit de 3.801 k€ au 30 juin de l'exercice précédent, en baisse de 958 K€ par rapport au 1er semestre 2019.

Les charges de personnel sont maîtrisées et s'élèvent à 11.265 k€ à comparer à 12.752 k€ au 1er semestre de l'exercice précédent (-1.487 k€ soit -11,7%). Les charges externes, s'élèvent à 4.537 k€ au 30 juin 2020 à comparer à 5 297 k€ au 30 juin 2019 (- 760 k€).

Résultat financier

Le coût net de l'endettement financier est ramené à 156 k€ au 30 juin 2020 (-57 k€ par rapport au 30 juin 2019).

Le résultat financier se dégrade. Il atteint au 30 juin 2020 un montant de -383 K€ à comparer

-138 K€ au 1 er semestre de l'exercice précédent, en raison d'une orientation négative des écarts de change.