Nsfocus Information Technology Co., Ltd. est engagée dans la recherche, le développement, la fabrication et la distribution de produits de sécurité spécialisés, ainsi que dans la fourniture de services connexes. La société exploite ses activités par le biais de trois segments, à savoir les segments des produits de sécurité, des produits tiers et des services de sécurité. Le segment des produits de sécurité comprend des produits d'évaluation de la sécurité, notamment des systèmes de vérification de référence (BVS), des systèmes d'évaluation de la sécurité à distance (RSAS) ; des produits de détection et de prévention, notamment des systèmes anti-DDoS (ADS) et des pare-feu d'applications Web (WAF) ; des produits de surveillance de la sécurité, notamment des systèmes d'audit de la sécurité (SAS) et autres. Le secteur des services de sécurité est engagé dans la fourniture de services de sécurité professionnels, tels que l'évaluation de la sécurité, la gestion de la sécurité, la gestion des risques et les services d'alerte avancée.

Secteur Logiciels