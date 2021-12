NSIA BANQUE CI : Notation financière 27/12/2021 | 18:47 Envoyer par e-mail :

CREDIT RISK MANAGEMENT BEYOND NUMBERS NSIA Banque CI Fiche de Notation Financière Validité : septembre 2021 à août 2022 Catégorie Échelle de Monnaie Note préc. Note actu. Date d'exp. Perspective De valeurs notation Long Terme Monnaie Locale CFA A+ A+ 31/08/2022 Stable Court Terme Monnaie Locale CFA A1 A1 31/08/2022 Stable Bloomfield Investment Corporation Téléphone : + (225) 27 22 54 84 40 Soraya DIALLO, SVP Directeur Bloomfield Ratings s.diallo@bloomfield-investment.com Stéphanie ANGUI, Chef de mission s.angui@bloomfield-investment.com Cyrielle YAO, Analyste Financier c.yao@bloomfield-investment.com www.bloomfield-investment.com Données financières de base En millions de francs CFA 2019 2020* Total bilan 1 193 793 1 549 535 Créances interbancaires et assimilées 14 429 31 373 Créances sur la clientèle 809 906 962 176 Dettes interbancaires et assimilées 301 010 443 762 Dettes à l'égard de la clientèle 753 787 945 550 capitaux propres et ressources assimilée 97 182 108 810 Marge d'intérêt globale 41 334 45 381 Produit net bancaire 63 150 71 364 Résultat net 13 617 7 201 *Etats financiers consolidés (DBCI et NBCI) Présentation NSIA Banque Côte d'Ivoire en abrégé NSIA Banque CI, est une Société Anonyme avec Conseil d'Administration, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier d'Abidjan sous le n°CI-ABJ-1981-B-52039. Son siège social se situe à Abidjan au Plateau, 8-10 Avenue Joseph Anoma. Son capital de 24 734 millions de francs CFA au 31 décembre 2020, se reparti comme suit : Répartition du capital de NSIA Banque CI au 31/12/2020 nombre Montant (en Actionnaires millions de % d'actions francs CFA) TOTAL Groupe NSIA 14 716 179 14 716 59% Caisse Nationale de Prévoyance Sociale 3 882 119 3 882 16% IPS-CGRAE 1 158 500 1 159 5% Autres( grand public, BRVM) 4 946 915 4 947 20% personnes physiques (dont FCP évolutis) 30859 30,859 0% TOTAL 24 734 572 24 735 100% Source : NSIA Banque CI Justification de la notation et perspective Sur le long terme : Qualité de crédit élevée. Les facteurs de protection sont bons. Cependant, les facteurs de risques sont plus variables et plus importants en période de pression économique. Sur le court terme : Certitude de remboursement en temps opportun très élevée. Les facteurs de liquidité sont forts et soutenus par de bons facteurs de protection des éléments essentiels. Les facteurs de risque sont mineurs. Facteurs clés de performance La notation est basée sur les facteurs positifs suivants : Une reprise effective de l'ex Diamond Bank CI, profitable en 2020 ;

Un plan de soutien initié par la BCEAO pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire ;

Une opportune révision du plan stratégique de la banque dans un contexte post-crise avec un accent fort sur la rentabilité ;

Un Produit Net bancaire qui s'améliore grâce à la dynamique de placement ;

Une relation multidimensionnelle avec des partenaires institutionnels renforçant la communication financière et soutenant l'orientation stratégique vers les PMEs. Les principaux facteurs de fragilité de la qualité de crédit sont les suivants : Une qualité du portefeuille qui se dégrade sous l'effet des déclassements issus des contrôles de la Commission Bancaire ;

Une progression importante du coût du risque, impactant négativement la performance globale de la banque ;

