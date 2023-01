NSIA Banque Societe Anonyme : Communiqué - NSIA BANQUE CI obtient le Label LUCI

COMMUNIQUÉ

NSIA BANQUE CI OBTIENT LE LABEL LUCIE !

Abidjan, le 26/01/2023 - Après plusieurs années d'engagement en matière de responsabilité sociétale et environnementale et suite à un audit réalisé par Baker Tilly, NSIA Banque CI a, à l'issue d'un long processus de sélection, obtenu la labellisation LUCIE le 13 octobre 2022.

Ce label de référence est aligné sur la norme internationale de Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) ISO 26000. L'obtention de cette certification illustre le plein engagement de NSIA Banque CI dans une véritable démarche de respect de toutes ses parties prenantes (clients, collaborateurs, fournisseurs, partenaires, investisseurs…), dans un souci permanent de transparence et d'équité, conformément aux principes du développement durable.

Par l'obtention de ce label, NSIA Banque CI s'engage donc dans une démarche structurante d'amélioration continue de ses produits et services, dans le but de devenir une entreprise plus responsable. L'audit réalisé sur site par Baker Tilly s'est appuyé sur sept (7) thématiques centrales de référence que sont :

Gouvernance Respect Qualité de vie Protection de Protection de l'Éthique Produits et services Engagement pour responsable et des individus au travail l'environnement des pratiques responsables l'intérêt général transparence

Un comité de labellisation indépendant composé d'experts de la RSE a ensuite attribué le label après avoir examiné le rapport de l'évaluateur et les engagements pris par NSIA Banque CI pour progresser au cours des 3 prochaines années.

L'obtention du Label LUCIE est la preuve que la banque exerce son métier avec un haut niveau de responsabilité.

«Il n'est pas facile de faire la différence entre ceux qui ne font que parler de RSE et ceux qui ont un engagement réel et sérieux.

C'est maintenant possible avec LUCIE !»

ALAN FUSTEC, Président du Label LUCIE

Le Label LUCIE ISO 26000 que nous venons d'obtenir vient récompenser une attitude engagée et des efforts collectifs au sein de notre entreprise.

Il confirme notre volonté d'assumer notre leadership sur des questions d'ordre environnemental et social au sein du paysage bancaire africain. »

LÉONCE YACÉ, Directeur Général de NSIA Banque CI

A propos de NSIA Banque CI :

Filiale du Groupe panafricain NSIA, présent dans 12 pays et leader dans les secteurs de l'Assurance et de la Banque, NSIA Banque CI fait partie du pôle bancaire du groupe qui compte trois (3) filiales et deux (2) succursales en Afrique de l'Ouest.

NSIA Banque CI est cotée à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et compte aujourd'hui plus de 80 points de vente en Côte d'Ivoire, ainsi qu'un parc de plus de 120 automates. La banque a aussi un bureau de représentation à Paris (France) dédié à la diaspora. NSIA Banque se positionne comme le partenaire privilégié des Particuliers et des Entreprises, et contribue fortement au développement de l'économie ivoirienne par le financement de plusieurs projets d'envergure nationale, ce qui lui a valu d'obtenir récemment un troisième prix d'excellence, celui de la « Meilleure entreprise pourvoyeuse d'emploi » décerné par l'État de Côte d'Ivoire, dans la catégorie « Domaine de l'emploi ». La filiale ivoirienne de NSIA Banque compte à elle seule plus de 1 000 employés.

Pour plus d'informations, visitez notre site internet, à l'adresse suivante : www.nsiabanque.ci ou suivez les comptes LinkedIn « NSIA Banque Côte d'Ivoire » et Facebook « @NSIABANQUECI ».

A propos de l'Agence LUCIE :

Créé en 2007, le Label LUCIE 26000 récompense l'engagement d'une organisation en matière de responsabilité sociétale selon les lignes directrices de la norme ISO 26000. L'agence LUCIE développe également différentes solutions pour permettre à toutes les organisations désireuses d'être plus engagées et responsables, de le devenir à travers des labels thématiques tels qu'ENVOL, le label Numérique Responsable ou encore Biodiversity Progress. La Communauté LUCIE rassemble aujourd'hui plus de 800 structures qui partagent les mêmes valeurs et la même volonté : « rendre ce monde plus juste et plus respectueux des hommes et des territoires ».

Notre mission : « donner aux organisations les moyens de devenir des acteurs ayant un impact positif. »

Site internet : https://agence-lucie.com