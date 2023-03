En Australie, les élections au niveau de l'État remettent en question la puissance du secteur des machines à sous

"Ce n'était pas intentionnel, mais avant que je m'en rende compte, il n'y avait plus d'argent", a déclaré ce technicien en climatisation de 33 ans, originaire de Sydney, qui a confié le contrôle de son compte bancaire à sa sœur.

"Je n'y reviendrai jamais", a-t-il ajouté dans une interview.

Le parti au pouvoir dans l'État le plus peuplé d'Australie et l'un des plus grands centres de jeu au monde, la Nouvelle-Galles du Sud, veut rendre les machines à sous sans argent liquide, ce qui constituerait une première mondiale dans la lutte contre le jeu excessif et le blanchiment d'argent.

À l'approche des élections de samedi, la coalition conservatrice a promis de mettre un frein à la puissante industrie des "pokies" dans un État qui compte près d'un dixième des millions de machines à sous du monde, juste derrière Las Vegas.

Les pertes de jeu par habitant en Nouvelle-Galles du Sud sont plus élevées que partout ailleurs, ce qui signifie qu'un passage obligatoire à des machines sans argent liquide serait surveillé de près par les autorités de régulation des jeux d'argent du monde entier.

C'est la première fois que les jeux d'argent constituent un enjeu majeur dans une élection d'État, remettant en question une industrie qui fournit plus de 5 % des impôts de l'État et soutient le secteur de la protection sociale avec 100 millions de dollars australiens (67 millions de dollars) par an de subventions de l'État.

Dans un État où les principaux partis politiques reçoivent des dons importants de l'industrie du jeu et où les joueurs mettent chaque année 95 milliards de dollars australiens dans les machines à poker, soit l'équivalent d'un septième de son produit intérieur brut, le premier ministre Dominic Perrottet et son gouvernement ont rompu les rangs.

Il a déclaré qu'il ne pouvait plus regarder son État "profiter de la misère des autres" et espère que le reste du pays suivra. Il prévoit d'obliger toutes les machines à sous à fonctionner sans argent liquide d'ici 2028, ce qui permettra aux joueurs de fixer des limites de pertes à l'avance et rendra plus difficile l'utilisation de ces machines par les criminels pour blanchir de l'argent.

"Pour les générations à venir, cela réduira les ruptures familiales dues au jeu excessif, cela mettra fin au blanchiment d'argent dans notre État et, en fin de compte, nous aurons une industrie florissante", a déclaré M. Perrottet à la presse.

Son plan a suscité l'espoir des militants anti-jeu, qui accusent les "pokies", implantés dans 2 300 établissements de l'État, d'avoir laissé des centaines de milliers d'Australiens financièrement ruinés.

"C'est la première fois dans l'histoire de notre État (...) que la réforme des machines à poker est un enjeu électoral", a déclaré Stu Cameron, directeur général de Wesley Mission, une organisation caritative qui vient en aide aux sans-abri, aux toxicomanes et à d'autres personnes.

"Nous sommes l'épicentre de l'addiction aux machines à sous, non seulement en Australie, mais dans le monde entier. Les statistiques plaident en faveur d'une réforme, mais ce sont surtout les histoires des personnes dont la vie est affectée par l'addiction aux machines à sous qui le prouvent", a-t-il déclaré.

M. McMillan, réparateur de climatiseurs, a déclaré que les machines sans argent liquide ne pouvaient à elles seules mettre un terme au jeu excessif, mais que "j'encouragerais tout changement susceptible d'aider les gens".

Il n'est pas certain que ces mesures soient adoptées après les élections de samedi, car le principal parti d'opposition, le parti travailliste, est réticent à les soutenir.

La plupart des sondages indiquent que le parti travailliste l'emportera avec une faible marge, mais les analystes politiques estiment qu'un parlement sans majorité est possible, ce qui signifie que le parti travailliste pourrait avoir à négocier avec les membres du parti d'opposition qui soutiennent l'obligation d'utiliser des machines sans argent liquide.

L'EMPRISE DE LA BASE

Selon les analystes, les restrictions promises pourraient réduire d'un cinquième les bénéfices du plus grand propriétaire de pubs du pays et du plus grand détenteur de licences de machines de poker, Endeavour Group Ltd, qui possède quelque 12 000 machines. Endeavour s'est refusé à tout commentaire, mais a déclaré vouloir travailler de manière constructive avec les autorités de régulation.

Le plan est politiquement délicat, non seulement parce qu'il implique de s'attaquer à l'industrie du jeu, mais aussi parce que des centaines de clubs sportifs et d'organisations à but non lucratif manquant de ressources ont survécu grâce à un milliard de dollars australiens de subventions accordées par l'État à l'industrie depuis les années 1990.

Un organisme de protection sociale qui conseillait le programme de subventions, le NSW Council of Social Services, a cessé de s'impliquer en 2021, invoquant des problèmes de gouvernance.

Depuis lors, un quart de ses 400 groupes ont reçu des subventions de la part d'intérêts liés aux machines à sous, selon l'analyse de documents accessibles au public réalisée par Reuters, ce qui témoigne de l'emprise de l'industrie sur la base.

"Les clubs s'en servent comme d'un outil de relations publiques très puissant pour dire au monde entier 'nous sommes des entreprises citoyennes fantastiques, nous rendons service aux communautés'", a déclaré la directrice générale du conseil, Joanna Quilty.

ClubsNSW a déclaré qu'il travaillerait avec le nouveau gouvernement sur des "mesures de réforme des jeux fondées sur des preuves".

Les militants affirment que le coût des dommages causés par les jeux de hasard est supérieur aux avantages qu'ils procurent.

"Les jeux sans argent liquide sont un début, mais je pense que les pokies doivent disparaître", a déclaré Tim Gray, un guide touristique de 42 ans de Sydney, qui a contracté des prêts instantanés à taux d'intérêt élevé pour financer une dépendance au jeu de plusieurs décennies avant d'y renoncer il y a quatre mois.

"Nous avons la possibilité de vraiment faire pression pour que les choses changent en temps utile".

(Cet article a été remanié pour corriger l'orthographe "corporate" au paragraphe 21)

(1 $ = 1,4950 dollar australien)