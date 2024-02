NSW Inc, anciennement Nippon Systemware Co Ltd, est une société basée au Japon dont l'activité principale consiste à fournir des solutions de technologies de l'information (TI), des solutions de services et des solutions de produits. La société opère à travers trois segments. Le segment des solutions informatiques se compose des activités de solutions d'entreprise, des activités de solutions financières et publiques et des activités de vente d'équipements système. Le segment des solutions de services se compose des activités de solutions numériques et des activités de services de cloud computing/infrastructure. Le secteur des solutions de produits comprend les activités de développement embarqué et de développement d'appareils.

Secteur Services et conseils en informatique