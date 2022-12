Les compagnies d'électricité publiques indiennes sont sur le point d'acheter l'actif de Lanco pour 365 millions $.

Les entreprises publiques - Power Finance Corp Ltd (PFC), REC Ltd SJVN Ltd et Damodar Valley Corp (DVC) - ont pour objectif d'acquérir la centrale électrique au charbon de Lanco Amarkantak à Chhattisgarh, dans le centre de l'Inde, ont déclaré les sources.

Aucune des entreprises n'a fourni de commentaire en réponse aux demandes de Reuters.

Lanco Amarkantak a connu des difficultés financières après l'effondrement de sa société mère Lanco Infratech, basée à Gurugram. Les créanciers du projet, menés par PFC, ont soumis Lanco Infratech à une procédure d'insolvabilité.

Ce processus de vente marque la première fois que les financiers du secteur de l'électricité, PFC et REC, entrent en lice pour reprendre la gestion d'un projet et ont surenchéri sur les grands conglomérats industriels.

Seule une des trois unités de taille égale de la centrale est fonctionnelle, les deux autres étant encore en construction.

Si l'accord est conclu, SJVN Ltd sera l'actionnaire majoritaire de Lanco Amarkantak avec 40 %, tandis que DVC détiendra une participation de 10 %, ont déclaré les sources, ajoutant que PFC et REC continueront à détenir 25 % chacun.

Les financiers du secteur de l'énergie, PFC et REC, travaillent également séparément à la création d'une filiale de gestion de projet qui fera des offres pour des actifs énergétiques en difficulté avec le soutien de développeurs d'énergie comme NTPC, SJVN et DVC.

(1 $ = 82,7770 roupies indiennes)