NTPC : Inde-La rupture d'un glacier de l'Himalaya fait 18 morts et plus de 200 disparus

* Des victimes piégées dans un tunnel

* La chute d'un glacier balaie un chantier hydroélectrique

* Les ONG dénoncent les activités de construction en montagne

par Saurabh Sharma

LUCKNOW, Inde, 8 février (Reuters) - Les équipes de sauvetage recherchaient lundi plus de 200 personnes disparues dans l'Himalaya indien, dont certaines coincées dans un tunnel, après la rupture d'une partie d'un glacier, qui a provoqué une avalanche de boue, d'eau et de pierres sur la vallée de la Dhauliganga, dans l'Etat d'Uttarakhand.

Les flots torrentiels en aval de Nanda Devi, le deuxième plus haut sommet de l'Inde, ont dévasté dimanche le petit chantier de barrage hydroélectrique de Rishiganga et un autre chantier plus grand en cours de construction par l'entreprise publique NTPC.

Les corps de 18 personnes ont été retrouvés, selon les autorités.

La plupart des disparus sont des ouvriers travaillant sur les deux chantiers, qui font partie des nombreuses constructions réalisées par le gouvernement dans les montagnes de l'État d'Uttarakhand dans le cadre de son plan de développement.

"À l'heure actuelle, environ 203 personnes sont portées disparues", a déclaré le Premier ministre de l'Etat d'Uttarakhand, Trivendra Singh Rawat.

Mohd Farooq Azam, professeur à l'Institut indien de technologie d'Indore et spécialiste des glaciers, a expliqué la catastrophe par la chute d'un morceau de glacier.

"Notre hypothèse actuelle est que l'eau accumulée et enfermée dans les décombres de la neige sous le glacier a été libérée lorsque la masse rocheuse du glacier est tombée", a-t-il dit.

Des vidéos partagés sur les réseaux sociaux montrent un flot d'eau en provenance d'un petit chantier de barrage emportant sur son passage du matériel de construction et s'abattant sur de petits ponts.

"Tout a été emporté, les gens, le bétail et les arbres", a déclaré aux médias Sangram Singh Rawat, un ancien membre du conseil de village de Raini, le site le plus proche du chantier de Rishiganga.

Selon des experts, de fortes chutes de neige tombées la semaine dernière dans la région de Nanda Devi ont également pu provoquer une avalanche avec la fonte d'une partie de la neige.

Les équipes de sauvetage se sont concentrées sur le forage d'un tunnel de 2,5 km de long sur le site du chantier hydroélectrique de Tapovan Vishnugad en cours de construction à cinq kilomètres en aval, où environ 30 ouvriers pourraient être coincés.

Aucun contact n'a encore été établi avec quiconque dans le tunnel, a déclaré un responsable.

Dimanche, 12 personnes ont été sauvées d'un autre tunnel plus petit.

Les crues inattendues et les glissements de terrain ne sont pas rares dans l'Etat d'Uttarakhand, ce qui a amené les organisations écologistes à réclamer un examen des projets d'électricité dans les montagnes. En juin 2013, des précipitations record liées à la mousson ont provoqué dans cet Etat des inondations dévastatrices, faisant près de 6.000 morts.

Les organisations environnementales ont également pointé du doigt les activités de construction en montagne, tandis que la solidité des barrages suscite, elle, des interrogations. (Saurabh Sharma, Neha Arora et Manoj Kumar, version française Dagmarah Mackos et Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault et Jean-Michel Bélot)