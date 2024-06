NTPC Ltd est le 1er producteur d'électricité indien. Par ailleurs, le groupe assure le développement, la construction et l'installation de centrales électriques. Le CA par activité se répartit comme suit : - production d'électricité (94,2%) : à partir du charbon, de l'énergie hydraulique, solaire et éolienne ; - autres (5,8%) : prestations de conseil, gestion des projets de construction d'unités de production d'électricité, exploration de pétrole et de gaz et exploitation de mines de charbon. A fin mars 2022, NTPC dispose d'une capacité installée de 68 962 MW.