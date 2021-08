NTT DATA Corporation : Début de mouvement

Données financières JPY USD EUR CA 2022 2 410 Mrd 21 882 M 18 624 M Résultat net 2022 117 Mrd 1 060 M 902 M Dette nette 2022 315 Mrd 2 859 M 2 433 M PER 2022 23,6x Rendement 2022 1,02% Capitalisation 2 757 Mrd 25 058 M 21 311 M VE / CA 2022 1,27x VE / CA 2023 1,19x Nbr Employés 139 677 Flottant 44,8% Prochain événement sur NTT DATA CORPORATION 29/09/21 Détachement de dividende intermédiaire Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 17 Dernier Cours de Cloture 1 966,00 JPY Objectif de cours Moyen 2 148,75 JPY Ecart / Objectif Moyen 9,30% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Yo Honma President & Representative Director Toshi Fujiwara CFO, Representative Director & CTO Eiji Hirano Independent Outside Director Mariko Fujii Independent Outside Director Fumihiko Ike Independent Outside Director