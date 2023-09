NTT Data Corporation est spécialisé dans les prestations de conseil et de services informatiques. L'activité s'organise essentiellement autour de 2 pôles : - développement et intégration de systèmes d'information. Le groupe propose également des prestations de services réseaux (notamment prestations d'accès à Internet et de traitement de données) ; - prestations de conseil. En outre, NTT Data Corporation propose des prestations d'installation, de maintenance, etc. Le CA par marché se ventile entre finance (21,2%), grande distribution et industries manufacturières (18,9%), institutions publiques (19,1%) et autres (2%). Le solde du CA (87,9%) concerne les activités en Europe-Moyen Orient-Afrique et en Amérique du Nord.

Secteur Services et conseils en informatique