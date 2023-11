NTT DATA annonce sa collaboration avec Amazon Web Services (AWS) pour proposer sa solution UniKix éprouvée dans le cadre du service AWS Mainframe Modernization. NTT DATA conforte ainsi sa position de partenaire de premier plan dans le domaine de la migration vers le cloud à moindre coût. En tant que partenaire AWS Premier Tier Services ayant obtenu les désignations AWS Mainframe Modernization Services Competency et AWS Software Competency, NTT DATA est particulièrement qualifié pour offrir à ses clients l'accès aux avantages AWS Enterprise Support, conçus avec les meilleures pratiques du cloud AWS pour DevOps, l'agilité, la résilience, en aidant les clients à concevoir, architecturer, construire, migrer et gérer des applications et des charges de travail sur AWS afin d'atteindre leurs objectifs cloud pour la modernisation des mainframes.

Ce nouvel accord permet aux équipes mainframe mondiales d'AWS de conseiller les clients sur leurs charges de travail mainframe. De plus, les partenaires AWS peuvent utiliser l'ensemble de solutions UniKix de NTT DATA pour leurs projets critiques. Les fonctionnalités et services additionnels incluent Une solution de replatforming robuste et performante pour les charges de travail du système de gestion de l'information (IMS), tirant parti de la technologie moderne des bases de données ; Une capacité de replatforming avancée pour l'automatisation Assembler-to-COBOL accélérant la migration et permettant de réduire la dette technique et de simplifier le portefeuille d'applications. Une interopérabilité améliorée pour les applications modernes via UniKix ; UniKix compile les applications en tant que bytecode Java et s'exécute dans une machine virtuelle Java ; Conçue pour répondre ou dépasser les exigences de performance des applications mainframe.

En tant que partenaire de confiance en matière d'innovation et de modernisation, AWS Mainframe Modernization Replatform with NTT DATA propose aux clients et aux partenaires des services professionnels solides pour garantir le succès de la modernisation, des programmes de formation et d'habilitation, un support logiciel, une mise en œuvre et des services d'exploitation pour garantir la réussite de chaque projet de mise en œuvre, la réalisation d'économies et la création d'une valeur durable.