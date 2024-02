Un haut responsable de l'entreprise technologique japonaise NTT Data a déclaré que les récentes tendances de "nearshoring" encouragent les entreprises à s'installer en Amérique latine, en particulier au Mexique, mais il a fait part des préoccupations de NTT et de ses clients concernant les risques de change et les élections à venir.

La société de conseil, qui a été la première à créer les emojis mobiles dans les années 1990 et qui opère dans 50 pays, fournit des conseils en matière de technologies de l'information (TI) et d'affaires à la vague d'entreprises qui s'étendent dans la région depuis l'Asie ou l'Europe, entre autres.

Chieri Kimura, directeur général de NTT pour l'Amérique latine et l'Europe, a déclaré à Reuters lors d'une interview jeudi que si le nearshoring nord-américain - déplacement de la production vers des pays plus proches du marché visé - encourageait les entreprises à s'installer en Amérique latine, des inquiétudes subsistaient quant à la volatilité des monnaies et à l'élaboration des politiques.

Il a évoqué les élections présidentielles qui auront lieu cette année aux États-Unis, au Mexique et dans d'autres pays de la région.

"Cette année, le risque le plus important que nous devons surveiller est l'élection américaine", a déclaré M. Kimura, ajoutant qu'elle aurait un "impact important sur l'ensemble de la situation géopolitique", sans donner plus de détails. On s'attend largement à ce que l'élection soit une revanche entre le président Joe Biden et son prédécesseur Donald Trump.

Le Mexique est apparu comme l'un des principaux bénéficiaires d'un changement "spectaculaire" dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, a-t-il déclaré, qui a été adopté par une administration Trump qui a cherché à déplacer la production de la Chine.

Au Mexique comme aux États-Unis, les électeurs choisiront cette année entre le parti actuellement au pouvoir et un virage à droite.

Pour NTT Data, Kimura a déclaré que le Mexique "est un marché très attractif" et "l'un des pays les plus importants pour développer nos activités". (Reportage d'Aida Pelaez-Fernandez ; Rédaction de Bill Berkrot)