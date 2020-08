USA-Biden formellement désigné candidat démocrate pour la présidentielle

Données financières JPY USD EUR CA 2021 2 229 Mrd 21 182 M 17 738 M Résultat net 2021 91 863 M 873 M 731 M Dette nette 2021 527 Mrd 5 010 M 4 196 M PER 2021 19,3x Rendement 2021 1,50% Capitalisation 1 729 Mrd 16 395 M 13 758 M VE / CA 2021 1,01x VE / CA 2022 0,94x Nbr Employés 133 196 Flottant 44,8% Graphique NTT DATA CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique NTT DATA CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 14 Objectif de cours Moyen 1 459,17 JPY Dernier Cours de Cloture 1 233,00 JPY Ecart / Objectif Haut 62,2% Ecart / Objectif Moyen 18,3% Ecart / Objectif Bas -27,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Yo Honma President & Representative Director Tsuyoshi Kitani Director & Senior GM-Technological Innovation Shigeki Yamaguchi Representative Director, EVP & Head-Corporate Yukio Okamoto Independent Outside Director Eiji Hirano Independent Outside Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) NTT DATA CORPORATION -15.95% 16 576 ACCENTURE 10.47% 147 992 TATA CONSULTANCY SERVICES 5.00% 113 121 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION -7.16% 110 824 AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. -18.50% 60 049 VMWARE, INC. -10.13% 57 167