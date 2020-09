Tokyo ouvre à reculons, spéculations sur NTT Docomo

Données financières JPY USD EUR CA 2021 4 586 Mrd 43 499 M 37 253 M Résultat net 2021 613 Mrd 5 817 M 4 982 M Tréso. nette 2021 480 Mrd 4 555 M 3 901 M PER 2021 14,8x Rendement 2021 4,48% Capitalisation 8 959 Mrd 84 842 M 72 787 M VE / CA 2021 1,85x VE / CA 2022 1,79x Nbr Employés 27 558 Flottant 33,6% Graphique NTT DOCOMO, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique NTT DOCOMO, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 17 Objectif de cours Moyen 3 153,53 JPY Dernier Cours de Cloture 2 775,00 JPY Ecart / Objectif Haut 44,1% Ecart / Objectif Moyen 13,6% Ecart / Objectif Bas -20,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Kazuhiro Yoshizawa President, CEO & Representative Director Osamu Hirokado CFO, Director & Managing Executive Officer Seiji Maruyama Representative Director & Chief Privacy Officer Hiroshi Nakamura Director, CTO & Managing Executive Officer Hiroshi Tsujigami Representative Director, VP & Chief Legal Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) NTT DOCOMO, INC. -8.66% 82 906 AT&T INC. -28.25% 199 794 T-MOBILE US 42.85% 138 659 SOFTBANK GROUP CORP. 33.33% 109 893 KDDI CORPORATION -14.54% 59 616 AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V. -8.81% 40 017