La startup mexicaine Stori augmente ses investissements et cible les personnes non bancarisées.

La startup délivre ses cartes à des Mexicains "sous-bancarisés" comme Nadir Redon Texta, 33 ans, qui gagne sa vie en revendant des vêtements et des accessoires en acier inoxydable dans la ville de Zihuatanejo et n'a pu obtenir de ligne de crédit dans aucune banque.

"Je gagne entre 4 000 et 8 000 pesos par mois, car mon activité est informelle et saisonnière", a-t-il déclaré lors d'un entretien téléphonique. "J'ai commencé avec un crédit mensuel de 1 500 pesos mexicains (75,18 $) chez Stori et j'ai toujours pu le payer."

Seuls 31 % des Mexicains ont un certain type de crédit, et ceux qui en ont un ont tendance à utiliser des cartes de grands magasins ou de dépanneurs, selon l'agence de statistiques du pays.

Stori accorde une ligne de crédit à 99 % des demandeurs après une vérification des antécédents qui étudie une combinaison de facteurs tels que leur lieu de résidence et la façon dont ils gagnent leur vie, a déclaré Marlene Garayzar, la cofondatrice de l'entreprise lancée en 2018.

"Certains demandeurs n'ont pas les documents officiels que nous exigeons. Sinon, notre pourcentage d'acceptation pourrait atteindre 100 %. Nous accordons des crédits aussi petits que 500 pesos et, d'après notre expérience, les gens paient", a-t-elle déclaré.

Garayzar a déclaré que Stori, qui est soutenu par des investisseurs tels que les américains GGV Capital et Goodwater Capital, prévoit de s'étendre dans au moins un autre pays d'Amérique latine au cours des deux prochaines années, mais a refusé de dire quels marchés elle envisage.

Les Mexicains ayant un emploi informel ou de mauvais antécédents en matière de crédit ont tendance à frapper à de nombreuses portes avant de pouvoir obtenir un prêt. C'est le cas d'Eduardo Alvarado, 28 ans, dont la demande de carte a été rejetée par la fintech brésilienne Nubank.

"Nu m'a demandé de réessayer plus tard, alors je suis allé chez Stori et ils m'ont accepté. Des mois plus tard, j'ai réessayé avec Nu, et ils m'ont approuvé. Je suppose que c'était très influent d'avoir Stori comme crédit de départ", a-t-il déclaré.

Stori compte un million de clients et la plupart d'entre eux sont des détenteurs d'une carte de crédit pour la première fois, tandis que Nubank compte environ 1,4 million de clients au Mexique et 60% d'entre eux avaient une autre carte avant de contracter ses services.

(1 $ = 19,9515 pesos mexicains)