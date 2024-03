L'ancien PDG de Lordstown Motors Corp, Stephen Burns, a conclu un accord avec la Commission américaine des opérations de bourse (SEC), vendredi, concernant ses déclarations sur la demande pour le camion phare du fabricant de véhicules électriques, l'Endurance.

La SEC a déclaré dans le procès déposé devant le tribunal fédéral de Washington que M. Burns avait fait de fausses déclarations sur les précommandes que Lordstown avait reçues pour sa camionnette électrique de grande taille à l'époque de son introduction en bourse à l'automne 2020.

M. Burns a accepté de payer une pénalité de 175 000 dollars et de se voir interdire d'exercer les fonctions de dirigeant ou d'administrateur d'une société publique pendant deux ans.

Les porte-parole de la SEC et de la société de Burns, LAS Capital, n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Burns a fondé Lordstown en 2019, et la société est devenue publique par le biais d'une fusion avec une société de chèque en blanc l'année suivante.

Il a quitté ses fonctions de PDG et de président du conseil d'administration en juin 2021 après qu'un rapport de vendeur à découvert a jeté le doute sur les déclarations de Lordstown selon lesquelles elle avait reçu 100 000 précommandes de flottes commerciales.

Une enquête menée par le conseil d'administration de Lordstown a par la suite révélé que la plupart des précommandes provenaient d'intermédiaires qui avaient accepté de trouver des acheteurs pour les camions.

Le constructeur automobile a conclu un accord avec la SEC en février pour répondre aux accusations de tromperie des investisseurs.

Clark Schaefer Hackett & Co, qui a agi en tant que conseiller et auditeur de Lordstown, a accepté de payer plus de 80 000 dollars dans le cadre d'un accord avec l'autorité de régulation.

Lordstown a déposé son bilan en 2023. Burns, qui a vendu sa participation restante dans Lordstown l'année dernière, a reçu l'approbation du tribunal pour acheter les actifs de fabrication et la propriété intellectuelle du constructeur de camions par l'intermédiaire de sa société LAS Capital en octobre. (Reportage de Jody Godoy à New York ; Rédaction de Leslie Adler et Nia Williams)