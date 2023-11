Nu Skin Enterprises, Inc. a annoncé l'ouverture de son nouveau site de production à Shanghai, en Chine. Nu Skin a investi environ 55 millions de dollars dans cette nouvelle installation au cours des dernières années, ce qui augmentera la capacité de production et la réactivité de la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise en Chine et sur ses autres marchés asiatiques. L'usine moderne, située dans le district de Fengxian à Shanghai, s'étend sur 440 000 pieds carrés et a été conçue et construite conformément aux normes de construction écologique, afin de maintenir une capacité de production élevée tout en économisant l'énergie et en réduisant la consommation d'eau.

Plus de 200 invités ont assisté à l'inauguration, représentant le gouvernement local, les associations industrielles et les associations de consommateurs. Nu Skin Enterprises possède également des usines de fabrication aux États-Unis dans le cadre de sa filiale Rhyz Inc. Ces fabricants ne se contentent pas d'alimenter le cœur de métier de Nu Skin, ils fournissent également des services à 120 autres clients.