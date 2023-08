Nu Skin Enterprises, Inc. est une société intégrée de beauté et de bien-être. La société développe et distribue une gamme complète de solutions de beauté et de bien-être sur environ 50 marchés dans le monde. La société possède trois marques, Nu Skin, une marque de beauté, Pharmanex, une marque de bien-être, et ageLOC, une marque anti-âge. Elle développe et distribue des produits dans deux catégories, les produits de beauté et les produits de bien-être. La société opère à travers sept segments : La Chine continentale ; la Corée du Sud ; l'Asie du Sud-Est/Pacifique, qui comprend l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande, le Vietnam, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et d'autres marchés ; les Amériques, qui comprennent le Canada, l'Amérique latine et les États-Unis ; le Japon ; Hong Kong/Taiwan, qui comprend également Macao ; et l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, qui comprend les marchés d'Europe, ainsi qu'Israël et l'Afrique du Sud. Sa branche d'investissement stratégique Rhyz comprend également deux segments supplémentaires : Fabrication et Rhyz autres.

Secteur Produits cosmétiques