Convergence en cours : Le Groupement Hospitalier des Alpes-Maritimes gagne en efficacité grâce à la reconnaissance vocale dans le Cloud de Nuance

Paris - 2 mars 2021 - Nuance Communications, Inc. annonce aujourd'hui le déploiement de sa solution Dragon Medical One au sein du Groupement Hospitalier des Alpes-Maritimes dans le cadre de la convergence territoriale de son système d'information de radiologie (RIS).

Né d'une volonté de renforcer la coopération entre établissements publics de santé, à une époque où les exigences en santé sont de plus en plus fortes au sein d'un environnement contraint, le GHT des Alpes-Maritimes regroupe 13 établissements publics ainsi qu'un Pôle Santé du département1.

Dans le cadre de la mise en place d'une convergence des RIS pour les radiologues du territoire, la nécessité de faire bénéficier ces derniers d'une seule et même application de reconnaissance vocale s'est imposée à la direction de l'innovation numérique et des systèmes d'information du CHU de Nice et du GHT. Disponible dans le Cloud, la solution de reconnaissance vocale Dragon Medical One de Nuance permet désormais à tous les radiologues du GHT de renseigner leur RIS depuis n'importe où, en utilisant uniquement leur voix.

« La disponibilité de Dragon Medical One sur le Cloud nous a permis de déployer rapidement la solution pour remplir les objectifs de convergence du GHT, assurer l'interopérabilité entre les établissements, et harmoniser et fédérer les pratiques. » a expliqué Mickaël Taine, directeur de l'innovation numérique et des systèmes d'information du CHU de Nice et du GHT. « Les médecins veulent des outils simples, rapides et faciles à utiliser afin de pouvoir se concentrer sur le patient, les rapports humains ne doivent pas être occultés par la technologie. Ce sont la fluidité, la souplesse, la simplicité et l'adaptabilité de cet outil qui nous ont plu et qui nous ont permis une adoption rapide. »a ajouté Dr Elisabeth Benattar, chef du service Imagerie Médicale et Présidente de la CME du CH Menton.

Dragon Medical One permet la création rapide des comptes-rendus et interprétations d'imagerie médicale grâce à la voix et permet de les partager en temps réel entre les professionnels de santé du GHT. Ceux-ci ont bénéficié d'un accompagnement et de formations organisées par Nuance afin de garantir une prise en main rapide de l'ergonomie et de la praticité de la solution.

La solution a été déployée en partenariat avec l'éditeur de logiciels d'imagerie médicale EDL, en charge de la convergence du RIS. « Nous avons travaillé main dans la main, conformément à notre logique de vision inclusive avec les partenaires applicatifs, pour assurer l'interopérabilité de nos solutions respectives, livrer une expérience utilisateurs optimale et ainsi garantir l'adoption de la reconnaissance vocale par l'ensemble des radiologues du GHT », a déclaré Pierre Meyblum, directeur international des partenariats DPI Nuance Healthcare. « Les équipes de Nuance ont été disponibles tout au long du déploiement du projet pour accompagner la DSI et les utilisateurs. »

A moyen terme, la DSI du GHT Alpes-Maritimes envisage de dupliquer la méthodologie lors de la convergence du Dossier Patient Informatisé (DPI) au sein du CHU de Nice, avant de l'étendre à l'ensemble des autres services du GHT. Dragon Medical One facilite en effet la capture et la recherche des informations patients et cliniques dans les DPI mais aussi dans l'ensemble de l'écosystème applicatif des professionnels de santé. La solution permet de faire disparaître la complexité technologique au profit de la relation patient et de redonner du temps à la prise en charge.

Apropos deNuance Communications, Inc.

Nuance Communications, Inc. (NASDAQ: NUAN) est un pionnier de la technologie et leader sur le marché de l'IA conversationnelle et de l'intelligence ambiante. Offrant un panel complet de services, Nuance est le partenaire de confiance de 90% des hôpitaux américains et 85% des entreprises Fortune 100 à travers le monde. Nous créons des solutions intuitives qui amplifient la capacité des gens à aider les autres.

A propos du GHT des Alpes-Maritimes

Le GHT des Alpes-Maritimes regroupe 13 établissements : le CHU Nice, établissement support, 4 CH (Antibes, Cannes, Menton et Grasse) et 7 centres hospitaliers de proximité, ainsi que le pôle de santé Vallauris-Golf Juan. Il dispose de 5 500 lits / places, soit 17 % de la capacité hospitalière de la région PACA (42 % de part de marché en MCO) et compte 1 200 soignants et 12 000 non soignants.

Le département Alpes-Maritimes compte 1,1 million d'habitants.

