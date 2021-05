Nuance Communications : Grâce à la reconnaissance vocale dans le Cloud de Nuance, le CHU de Lille minimalise la complexité technologique au profit de la relation patient

Paris - 18 mai 2021 - Nuance Communications, Inc. annonce aujourd'hui le déploiement de sa solution de reconnaissance vocale Nuance Dragon Medical One au sein du pôle imagerie du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Lille. La solution, portée par le Cloud, permet désormais aux médecins de renseigner le dossier patient en temps réel, depuis n'importe quel appareil, où qu'ils soient, en utilisant la voix.

Garantissant un égal accès aux soins à tous ceux qui en ont besoin, le CHU de Lille prend en charge en hospitalisation ou en soins externes 1,4 millions de patients chaque année. Avec la pandémie de Covid-19, la pression exercée sur les équipes hospitalières s'est intensifiée. Selon une étude réalisée par Nuance et HIMMS sur les répercussions de cette pression sur les soignants de différents pays, 98% des médecins et infirmiers interrogés reconnaissent avoir ressenti l'épuisement au moins une fois dans leur vie professionnelle et en France 62% déclarent que la pandémie de Covid-19 n'a fait qu'exacerber ce sentiment1. La solution de reconnaissance vocale Dragon Medical One de Nuance, retenue par le pôle d'imagerie du CHU de Lille, participe à réduire la pression sur les équipes soignantes en leur faisant gagner du temps sur leurs tâches administratives et leur permettant ainsi de pouvoir se consacrer davantage aux patients.

« La pandémie a accéléré l'agenda technologique, mais quelle que soit la technologie en question, elle doit répondre aux besoins des professionnels de santé et ne pas ajouter de complexité ou de charges supplémentaires. La reconnaissance vocale joue un rôle dans la réduction des symptômes liés à l'épuisement par le stress : elle permet de gagner du temps dans la création de la documentation, de réduire les délais et d'améliorer le flux de communication et la qualité du dossier patient », a déclaré Philippe Leca, Directeur des Ressources Numériques et du Système d'Information, CHU Lille.

Hébergé sur Microsoft Azure, un service de cloud certifié Hébergeur de Données de Santé (HDS), Nuance Dragon Medical One permet la création rapide des comptes-rendus et interprétations d'imagerie médicale grâce à la voix et permet de les partager en temps réel entre les professionnels de santé du CHU.

Le projet de déploiement de Nuance Dragon Medical One a débuté en mars 2020, alors que les équipes du CHU faisaient face à une intensification soudaine de certaines activités en raison de l'installation de la pandémie de Covid-19 en France. Lancé en mai et juin 2020 auprès de 20 utilisateurs, le projet pilote a ensuite été déployé pendant l'été à 210 utilisateurs répartis sur 6 bâtiments du CHU. Malgré le contexte difficile, le projet a pu être réalisé entièrement à distance, rapidement, et sans aucune interruption de service.

Le déploiement rapide de Nuance Dragon Medical One au sein du CHU de Lille a permis aux équipes de radiologie de réaliser un gain de temps considérable de 30 à 50% dans la production de comptes-rendus. Les médecins du centre hospitalier souhaitaient la mise en place d'un outil de reconnaissance vocale simple, rapide et facile à utiliser, afin de pouvoir se concentrer sur leurs patients et les rapports humains. La solution de Nuance leur a permis de revenir à la base de leur vocation : soulager leurs patients. La prochaine étape consistera en un déploiement de Dragon Medical One à l'ensemble des soignants du CHU.

Pour savoir plus de Dragon Medical One : Cliquez-ici.

1

Chiffres du rapport « De la surcharge de travail à l'épuisement professionnel. Ce que pensent les soignants ».

Apropos deNuance Communications, Inc.

Nuance Communications, Inc. (NASDAQ: NUAN) est un pionnier de la technologie et leader sur le marché de l'IA conversationnelle et de l'intelligence ambiante. Offrant un panel complet de services, Nuance est le partenaire de confiance de 77% des hôpitaux américains et 85% des entreprises Fortune 100 à travers le monde. Nous créons des solutions intuitives qui amplifient la capacité des gens à aider les autres.

A propos du CHU de Lille

Avec près de 16 000 professionnels, le Centre Hospitalier Universitaire de Lille est l'un des plus importants établissements publics de santé du Nord de l'Europe. Hôpital de référence, d'enseignement, d'innovation et de recherche, il est au service des 6 millions d'habitants de la région des Hauts-de-France.

