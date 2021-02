Nuance Communications : obtient la meilleure note dans l'évaluation 2021 des solutions d'assistant virtuel d'entreprise par Opus Research

Paris - 11 février 2021 - Nuance Communications, Inc. (NASDAQ: NUAN) annonce être le fournisseur le mieux noté par Opus Research dans son guide des décideurs Enterprise Intelligent Assistants (EIA) Decision Makers' Guide, et ce pour la quatrième année consécutive1. Ce rapport évalue en profondeur les fournisseurs de solutions d'assistant intelligent d'entreprise, qui fournissent des solutions de langage naturel (NLP), de machine learning, d'IA et d'analytique appliqués au service des clients et des salariés ainsi qu'au libre-service numérique.

Dans son rapport, Opus Research souligne le fait que les meilleurs fournisseurs de solutions, assortis d'un écosystème de ressources, sont ceux qui ont une « vision » des assistants intelligents. Par cette vision, ils anticipent et règlent les problématiques client et les opportunités au moyen de l'IA conversationnelle, ils utilisent l'IA en complément des interventions humaines sans les remplacer, et ils appliquent l'IA et le deep learning pour renforcer les mesures de sécurité et améliorer les expériences client personnalisées.

Loin devant les 12 autres fournisseurs en lice cette année, Nuance a obtenu le meilleur score, tant en terme d'exhaustivité et de flexibilité du produit que de pertinence de sa stratégie dans l'actuel environnement e-commerce et digital.

Cette distinction fait suite au classement en tant que Leader de Nuance à la fois dans le rapport Intelliview d'Opus Research Intelligent Authentication and Fraud Prevention et dans celui de The Forrester New Wave™: Digital-First Customer Service Solutions, Q2 2020.

Les solutions de Nuance pour l'entreprise optimisent plus de 31 milliards d'interactions client par an, tous canaux confondus, afin d'augmenter les recettes et la satisfaction client tout en réduisant les coûts. Pionnier de l'intelligence artificielle au service des entreprises du classement Fortune 2500, Nuance conjugue sa profonde expertise verticale à son approche flexible des déploiements et des partenariats. Notre technologie cloud d'engagement client optimisée par l'IA est à l'origine des meilleures innovations digitales, vocales et de sécurité biométrique.

