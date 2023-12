Nubeva Technologies Ltd. développe des solutions de décryptage d'entreprise pour la sécurité de la couche de transport (TLS) et les ransomwares. La solution TLS de la société consiste en un agent micro-endpoint qui découvre et extrait automatiquement les clés symétriques des processus d'échange en mémoire, en temps réel, puis les transmet en toute sécurité aux systèmes de décryptage pour un décryptage rapide et facile. La solution fonctionne sans aucune modification des applications, des bibliothèques, des architectures de réseaux et de systèmes ou de l'infrastructure à clé publique. Son interception de clé de session (SKI) fonctionne sur presque toutes les versions de Linux, des conteneurs et de Kubernetes, et des systèmes serveur/client Windows. La solution permet le décryptage de TLS1.3, 1.2 avec PFS, ainsi que des sessions de certificats épinglés pour les cas d'utilisation passifs et en ligne. La société fournit la solution sous la forme d'une boîte à outils logicielle pour permettre aux fournisseurs de solutions et de services, ainsi qu'aux équipes SecOps/DevOps matures, d'améliorer les solutions de visibilité existantes ou nouvelles.

Secteur Logiciels