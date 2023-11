NUBURU, Inc. est un développeur et un fabricant de laser bleu industriel. La société se concentre sur l'exploitation de la physique fondamentale et de sa conception à haute luminosité et à haute puissance pour produire un laser dans le traitement des matériaux, qui comprend le soudage au laser et la fabrication additive de cuivre, d'or, d'aluminium et d'autres métaux industriels. Ses lasers bleus industriels produisent des soudures minimales ou sans défaut qui sont jusqu'à huit fois plus rapides que les approches traditionnelles. Ses produits comprennent les séries NUBURU AO et NUBURU BL. Les lasers des séries NUBURU AO et NUBURU BL soudent le cuivre, l'aluminium et les métaux dissemblables. Ses solutions laser bleues NUBURU AO sont utilisées pour souder des feuilles de cuivre et des barres omnibus d'une épaisseur allant de quelques micromètres (um) à environ 500 um. Les solutions NUBURU BL sont utilisées pour souder le cuivre sans éclaboussures ni défauts jusqu'à 0,5 millimètre (mm), l'acier, l'aluminium et les métaux dissemblables à l'aide de scanners. Elle propose ses produits dans les secteurs du stockage de l'énergie, de l'aérospatiale, de l'e-mobilité et d'autres industries.

Secteur Machines et équipements industriels