Les coûts élevés et l'opposition environnementale ont empêché la construction de hauts-fourneaux dans les aciéries des États-Unis depuis 1980. Lourenco Goncalves, PDG de Cleveland-Cliffs Inc., s'est donné pour mission de racheter tous les hauts-fourneaux restants.

Depuis qu'il a rejoint le sidérurgiste américain en 2014 dans le cadre d'une prise de contrôle par un fonds spéculatif activiste, M. Goncalves a fait des hauts-fourneaux l'une des caractéristiques de sa stratégie, positionnant Cliffs comme une exception dans un secteur qui évolue vers des fours à arc électrique moins coûteux et plus respectueux de l'environnement.

Ingénieur métallurgiste brésilien de 65 ans, M. Goncalves a transformé Cliffs, un exploitant de minerai de fer et de charbon, en premier fournisseur d'acier de l'industrie automobile en Amérique du Nord, en acquérant des entreprises qui possèdent des hauts fourneaux pour fondre la fonte brute qu'elles produisent.

Aujourd'hui, il ambitionne d'acquérir U.S. Steel Corp., l'autre exploitant américain de hauts fourneaux, qui s'est progressivement tourné vers les fours électriques à arc, connus sous le nom de mini-aciéries. Si son offre de 7,3 milliards de dollars en numéraire et en actions l'emportait, Cliffs entrerait dans le cercle des dix premiers producteurs d'acier au monde, qui sont pour la plupart asiatiques.

Des entretiens avec six personnes proches des entreprises et des initiés du secteur, ainsi qu'un examen des documents réglementaires, montrent que le pari de M. Goncalves sur les hauts fourneaux n'a pas encore porté ses fruits et que son succès dépend de la conclusion de l'accord avec U.S. Steel.

En effet, les hauts fourneaux fonctionnent 24 heures sur 24 et nécessitent davantage de main-d'œuvre. Leur fonctionnement est plus coûteux lorsqu'ils doivent être arrêtés et redémarrés pour tenir compte des variations de la demande, comme c'est souvent le cas dans le secteur automobile.

Pour compenser ce coût, l'entreprise doit détenir une part de marché dominante afin de pouvoir facturer son acier plus cher. Pour se forger une position sur le marché, Cliffs a acquis AK Steel pour 3 milliards de dollars et les activités américaines d'ArcelorMittal pour 3,3 milliards de dollars en 2020. Cliffs s'est attaché à dominer la production d'acier américain utilisé dans les panneaux extérieurs des voitures, qui exigent une qualité que les fours à arc électrique ne peuvent actuellement pas atteindre.

"En augmentant sa part de marché, M. Goncalves occupe une position beaucoup plus dominante qui lui permet de facturer davantage", a déclaré Josh Spoores, analyste principal au CRU Group, une société d'intelligence économique qui fournit des analyses sur les métaux et l'exploitation minière dans le monde.

M. Goncalves fait également le pari que la production interne de minerai de fer pour les hauts fourneaux, plutôt que l'approvisionnement en ferraille pour les fours électriques à arc, donnera à Cliffs un avantage concurrentiel. Jusqu'à présent, les fours électriques à arc, plus rapides, sont restés moins chers à exploiter, malgré les fluctuations de la demande d'acier.

La marge brute de Cliffs était de 11 % l'année dernière, contre 35 % en 2018, lorsqu'elle se concentrait sur la production de minerai de fer, selon les données de LSEG. Cette marge était bien inférieure à celles de Nucor Corp et de Steel Dynamics Inc, qui s'élevaient respectivement à 30% et 27,5% - deux rivaux qui fonctionnent exclusivement avec des fours à arc électrique. Elle est également inférieure à la marge de 20,6 % de U.S. Steel.

M. Goncalves a déclaré que la rentabilité s'améliorerait au fur et à mesure que Cliffs gagnerait en envergure, et il prévoit des synergies annuelles de 500 millions de dollars à partir de l'acquisition potentielle de U.S. Steel.

Un porte-parole de Cliffs a déclaré que l'entreprise innovait pour répondre aux exigences des clients et rendre l'acier américain compétitif.

PRIORITÉ AUX CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES

Environ deux tiers de l'acier américain provient des fours électriques à arc. Si Nucor et Steel Dynamics desservent également le secteur automobile, ils ont pour la plupart cédé le marché des carrosseries automobiles à des concurrents chinois.

Cliffs a donc la possibilité de servir les constructeurs automobiles américains qui considèrent que l'importation d'acier étranger est coûteuse, en particulier à la suite des droits de douane mis en place par l'ancien président Donald Trump en 2018. Si quelques constructeurs automobiles utilisent l'aluminium pour les carrosseries, la plupart d'entre eux préfèrent l'acier de qualité supérieure provenant des hauts fourneaux.

"Changer matériellement de contenu n'est pas quelque chose que ces constructeurs automobiles font à la légère. Je ne pense pas qu'ils vont s'en éloigner", a déclaré Phil Gibbs, analyste actions chez KeyBanc.

L'attachement de Cliffs aux hauts fourneaux, qui sont syndiqués contrairement à certains fours électriques à arc, lui a valu le soutien des Métallurgistes unis. Le président international du syndicat, Thomas Conway, a déclaré qu'il soutenait l'offre de Cliffs pour U.S. Steel en raison de l'engagement de M. Goncalves en faveur des hauts fourneaux. Il a souligné que Cliffs avait créé 1 700 nouveaux emplois à la suite de ses deux dernières acquisitions.

ÉMISSIONS DE CARBONE

M. Goncalves a déclaré, lors d'interviews et de conférences téléphoniques sur les résultats, que les critiques concernant les émissions des hauts fourneaux ne tenaient pas compte du fait que les fours à arc électrique ne pouvaient pas produire l'acier souhaité par de nombreux constructeurs automobiles.

"Essayez de construire une voiture uniquement avec de l'acier, de l'acier laminé plat produit dans des mini-filières de laminage plat. Cela ne fonctionne pas", a déclaré M. Goncalves lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats trimestriels de Cliffs.

L'empreinte carbone de Nucor et de Steel Dynamics est inférieure de plus de deux tiers à celle de Cliffs et de U.S. Steel, comme le montrent leurs déclarations sur le développement durable.

Cliffs souligne avoir réduit ses émissions de 32 % depuis 2017, en avance sur l'objectif à atteindre d'ici 2030, principalement en utilisant du fer briqueté à chaud (HBI) dans ses hauts-fourneaux. Le HBI est fabriqué avec du gaz naturel plutôt qu'avec du coke de charbon, ce qui réduit les émissions.

Cliffs teste également l'utilisation de l'hydrogène pour réduire les émissions, bien que la viabilité commerciale de cette technologie reste incertaine.

L'année dernière, l'administration du président Joe Biden a cité l'aciérie à réduction directe de Cliffs à Toledo, dans l'Ohio, qui a coûté un milliard de dollars et produit du HBI, comme un exemple de fabrication "propre" aux États-Unis.