Nucor Corporation figure parmi les 1ers groupes sidérurgiques américains. Les produits sont destinés aux secteurs de l'automobile, de l'électroménager, de la construction, de la mécanique, etc. Le CA par activité se répartit comme suit : - production d'aciers laminés à chaud et à froid (66,2%) : tôles (52,5% du CA), barres (25%), produits plats (11,7%) et produits structuraux (10,8%) ; - fabrication de produits d'aciers (26,7%) : fixations, poutres, poutrelles, feuillards de précision, ronds à béton, treillis, systèmes de construction métalliques, etc. ; - traitement et transformation des chutes d'acier et de métaux (7,2%). Par ailleurs, le groupe développe une activité de négoce d'alliages en fer et de métaux non-ferreux.

