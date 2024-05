Nufarm Limited est une société australienne spécialisée dans la protection des cultures et la technologie des semences. La société développe et fabrique des solutions de protection des cultures et des technologies de semences Beyond Yield. La société opère dans deux secteurs d'activité : La protection des cultures et les technologies de semences. L'activité de protection des cultures consiste à fabriquer et à vendre des produits de protection des cultures utilisés par les agriculteurs pour protéger les cultures des dommages causés par les mauvaises herbes, les ravageurs et les maladies. Ses solutions de protection des cultures comprennent des herbicides, des insecticides et des fongicides qui aident les agriculteurs à protéger leurs cultures contre les mauvaises herbes, les ravageurs et les maladies. L'entreprise est gérée par segments géographiques : APAC (Australie, Nouvelle-Zélande et certaines parties de l'Asie), Europe (Royaume-Uni, Union européenne et certains autres pays d'Europe, Moyen-Orient et Afrique) et Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique). L'activité Technologies des semences comprend les plateformes de semences de base, de bioénergie, d'oméga-3 et de traitement des semences.

